Das Wolfsburger Weinfest startet beschwingt

Wolfsburg. Fünf Weingutbesitzer haben ihre Stände auf dem Hugo-Bork-Platz in Wolfsburgs Innenstadt eröffnet. Was am ersten Tag besonders gut ankam.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist das Weinfest zurück. Zum Auftakt des Stelldicheins der Weinliebhaber herrschte bei strahlendem Sonnenschein auf dem Hugo-Bork-Platz und an den Ständen der fünf Winzer aus Rheinhessen bereits am Nachmittag reges Treiben. Noch bis Samstag lädt die Meile zum Verkosten edler Tropfen in geselligem Rahmen ein.

Für ihre ausgiebige Weinprobe in der Porschestraße hatten Doris und Klaus Hattwer aus Wolfsburg das Auto zu Hause stehen lassen und den Bus genommen. Ihr Weg führte sie direkt zum Stand von Winzer Gernot Achenbach aus Wonsheim. „Wir sind seit 15 Jahren Kunden und sehr froh, dass das Weinfest endlich wieder stattfindet.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Viele Wolfsburger genießen die zurückgewonnenen Freiheiten

Bis jeweils zum späten Nachmittag ist bei Achenbach sozusagen „Happy Hour“. Man kann vier Weine für 6 Euro testen. Die Infos zu den Weinen liefert Winzergattin Bettina oder das bedruckte Tischset. Die Hattwers verkosteten trockene Weißweine. Nach zwei Sorten waren beide noch ratlos, aber tiefenentspannt. „Erst wird probiert und dann bestellt“, sagten sie. „Es läuft auf zwei Sorten hinaus, die wir uns liefern lassen.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Stimmung war entspannt und beschwingt. Auch an den bereits zur späten Kaffeezeit gut besetzten Tischen. An einem davon stieß Tina Waldowski mit Mutter, Tante und Schwiegermutter mit prickelndem Winzersekt auf den ersten Damen-Ausflug seit langer Zeit an. „Nach der langen Abstinenz ist es schön, dass man Freiheit genießen und wieder in Gesichter schauen kann“, sagte Schwiegermutter Kordula Waldowski. „Ich bin quasi Stammgast hier und habe die anderen her gelotst“, ergänzte die Schwiegertochter. „Das Wetter spielt mit, also ist es fast wie ein kleiner Urlaub mitten in der Stadt.“

Die Winzer können auf ihre Wolfsburger Stammgäste zählen

Nachdem die Flasche geleert war, standen für die Damenrunde Weinproben auf dem Programm. Das heimische Weinregal braucht dringend Nachschub. „Wir sind unserem Winzer treu geblieben und haben den Wein während Corona nicht im Supermarkt gekauft“, sagte Tina Waldowski, die das Weinfest gleich mehrfach besuchen will. „Nächstes Mal komme ich mit meinem Mann hierher.“

Zu den Besuchern der ersten Stunden zählten auch Hannelore und Reimer Umland aus Voitze sowie Elke und Andreas Uehlecke aus Grafhorst. Letzterer sagte: „Wir haben uns hier verabredet, um beim Winzer unseres Herzens die neuen Weine zu probieren.“ Als ersten Gaumenschmeichler entdeckte er einen Silvaner, seine Gattin einen Dornfelder. „Ich denke, wir werden bis zu acht Weine verkosten und zwischendurch etwas essen“, sagte Elke Uehlecke. „Jeder ist doch froh, dass er wieder in Gesichter schauen und Leute treffen kann.“

Neben den edlen Tropfen war auch das Angebot an fester Nahrung reichhaltig. Es reichte von Bratwurst bis zu Flammkuchen. Bei der offiziellen Eröffnung am frühen Abend wurden unter den Besuchern 25 Weinreben für die heimischen Gärten und Wein zum Angießen der Pflanzung dort verlost.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de