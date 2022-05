Pedelec-Raub in Wolfsburger Bahnhofspassage

Wolfsburg. Während einer Rastpause wurde einem Mann in Wolfsburg das Pedelec gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Außerdem: Taschendiebstahl in Vorsfelde.

Zu einem Überfall ist es am Mittwochabend in der Wolfsburger Bahnhofspassage gekommen.

In der Wolfsburger Innenstadt ist es am Mittwochabend zu einem Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei berichtet hat ein Mann gegen 20.50 Uhr mit seinem Pedelec an der Bahnhofspassage Rast gemacht. Plötzlich wurde er von einem unbekannten Täter zur Seite gestoßen.

Der Unbekannte griff sich daraufhin das Pedelec, stieg auf und fuhr damit davon. Nach Angaben des Geschädigten habe der Täter einen Vollbart sowie eine hellgraue Jacke und eine Jeans getragen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460.

Weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Taschendiebe bestehlen Senioren in Vorsfelde

In Vorsfelde haben Trickdiebe am Mittwochmorgen zwei Seniorinnen in der Meinstraße und in der Straße An der Meine bestohlen. Die älteren Damen waren laut Polizei-Berichten jeweils in Discountern einkaufen und hatten ihre verschlossenen Handtaschen über der Schulter getragen oder an den Einkaufswagen gehängt. Beim Bezahlen an der Kasse mussten sie dann feststellen, dass ihnen ihre Portemonnaies gestohlen worden waren.

Verdächtige Personen bemerkten sie nicht. Später stellte die 82-Jährige fest, dass mit ihrer EC-Karte bereits mehrere Abbuchungen von ihrem Konto stattgefunden hatten. Die Polizei rät deshalb, Handtaschen oder Rucksäcke stets geschlossen mit der Öffnung zum Körper zu tragen und nicht aus den Augen zu lassen. Geldbörsen sollten möglichst dicht am Körper unter der Kleidung getragen werden. In die hinteren Hosentaschen gesteckte Portemonnaies gleichen einer Einladung an die potenziellen Täter.

PIN-Nummern sollten sich unter keinen Umständen in der Geldbörse befinden. Im Falle eines Taschendiebstahls sollte umgehend die Sperrung aller entwendeten EC- und Kreditkarten bei der Bank veranlasst werden. Zeugen der oben genannten Diebstähle werden gebeten, sich bei der Polizei in Vorsfelde unter der Rufnummer (05363) 809700 zu melden.

Telefonbetrüger wollen Tausende Euro in Wolfsburg ergaunern – Tat erfolgreich vereitelt

Telefonbetrügern ist es am Mittwoch gelungen, eine Seniorin zur Zahlung von 5.000 Euro zu veranlassen. Durch schnelles Handeln konnten die Überweisungen storniert werden.

Mittwochvormittag erhielt die 76-Jährige eine Nachricht von ihrem vermeintlichen Sohn. Dieser schrieb, dass sein Handy kaputt sei und sie dringend eine Überweisung für ihn machen müsse. Die Seniorin überwies drei Beträge. Kurze Zeit später kamen ihr Zweifel und sie rief ihren Sohn auf seinem Handy an. Dieser zeigte sich erstaunt und nun war endgültig klar, dass Telefonbetrüger am Werk waren. Umgehend verständigte die Wolfsburgerin die Polizei.

Durch einen sofortigen Kontakt zur Bank konnten die Überweisungen glücklicherweise storniert werden, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, nur aufgrund einer schriftlichen Nachricht auf dem Handy Überweisungen zu tätigen. Es sollte in jedem Fall eine telefonische am besten jedoch persönliche Rücksprache mit dem Bittenden erfolgen.

Sollte es dennoch zu einem Betrug gekommen sein, ist es besonders wichtig, die Polizei so schnell wie möglich einzuschalten. Viele Personen verschweigen aus Scham zunächst, dass sie Opfer von Betrügern geworden sind. Dies kann Zeit kosten, die notwendig ist, um eine Stornierung bei der Bank noch möglich machen zu können.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de