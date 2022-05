Ratsgymnasium Wolfsburg: Wiedersehen 50 Jahre nach dem Abitur

Wolfsburg. Vor 50 Jahren feierte die Klasse 13 mf das bestandene Abitur. Beim Jubiläumstreffen in Wolfsburg gab es viel zu erzählen.

Am 13. Mai 1972 erhielten die damaligen Schülerinnen und Schüler der Klasse 13 mf ihre Abiturzeugnisse am Ratsgymnasium. 50 Jahre später trafen sie sich wieder in Wolfsburg.

Na, wiedererkannt? Am 13. Mai 1972 erhielten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 13 mf ihre Abiturzeugnisse am Ratsgymnasium Wolfsburg. Statt einer offiziellen Entlassungsfeier in der Aula fand auf Wunsch der Klasse damals eine Feier gemeinsam mit den Eltern im Lehrerzimmer der Schule statt.

Schulleiterin Jennifer Yavuz führte die Ehemaligen durch das Wolfsburger Ratsgymnasium

Ein Wiedersehen 50 Jahre nach dem Abitur am Wolfsburger Ratsgymnasium. Auf der Treppe des Haupteingangs wurde das Abiturfoto von 1972 nachgestellt. Foto: Jennifer Yavuz / Privat

Auf den Tag genau 50 Jahre später, am Freitag, 13. Mai 2022, trafen sich zehn Ehemalige der Klasse auf Initiative von Harald Hannemann im Ratsgymnasium mit Schulleiterin Jennifer Yavuz zu einer Schulführung. Vom alten Klassenraum, dem jetzigen Oberstufenbüro, ging es durch die Pausenhalle in den neuen Trakt für die 5. und 6. Klassen, den damaligen Musikraum und die Aula bis hin zu den neuen Sporthallen und naturwissenschaftlichen Räumen in Trakt S.

Klassenfoto auf der Treppe des Ratsgymnasiums nachgestellt

„Es wurden Erinnerungen ausgetauscht und die jetzigen modernen Räume mit der Ausstattung vor 50 Jahren verglichen“, berichtete Schulleiterin Yavuz. Bankkauffrau, Apothekerin, Unternehmer, Lehrer, Pastor oder Ingenieur – die Ehemaligen berichteten von ihren vielfältigen Berufsbildern und hätten sich sichtlich gefreut, noch einmal Schulluft zu schnuppern. Zum Abschluss wurde das Klassenfoto von 1972 auf der Treppe des Haupteingangs nachgestellt, bevor der Abend in der Goldenen Henne ausklang.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de