Anmeldephase für die 5. Klasse beginnt in Wolfsburg

In Wolfsburg startet am Montag, 16. Mai, das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen.

Das stadtweit einheitliche Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft beginnt am Montag, 16. Mai, und dauert bis Donnerstag, 19. Mai. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit. Die Anmeldung muss demnach spätestens am 19. Mai um 12 Uhr bei der Wunschschule eingehen, damit sie berücksichtigt werden kann. Die zweitägige Nachmeldephase findet am Mittwoch, 8. Juni, und Donnerstag, 9. Juni, statt.

Das Anmeldeverfahren unterscheidet sich von Schule zu Schule. Einige Schulen stellen die Anmeldeunterlagen auf ihrer Homepage bereit, versenden die Anmeldeunterlagen auf Rückfrage der Sorgeberechtigten oder geben die Unterlagen vor Ort aus. Sorgeberechtigte können sich über die Internetseiten der Schulen informieren oder per E-Mail oder Telefon Kontakt zu der Schule aufnehmen.

Die Stadt betont: In Wolfsburg besteht freie Schulwahl

Der Anmeldung ist das Original-Halbjahreszeugnis der 4. Klasse beizufügen. Dieses verbleibt bis zur schriftlichen Aufnahmebestätigung bei der Schule. Weiterhin werden die Erziehungsberechtigten gebeten, die Kopie der Geburtsurkunde ihres Kindes den Anmeldeunterlagen beizufügen.

Wolfsburg verfügt über einen stadtweiten Schulbezirk. Das bedeutet, dass eine freie Schulwahl besteht. Überschreitet die Zahl der Anmeldungen die Zahl der verfügbaren Plätze in einer Schule, wird ein Losverfahren durchgeführt. Die Schulkinder, die bedingt durch das Losverfahren keinen Platz an der gewählten Schule bekommen, können die Anmeldung an einer anderen Schule vornehmen. Der Zeitraum für die Nachmeldungen an den öffentlichen Schulen endet am 9. Juni.

Jedes Wolfsburger Kind soll einen Platz an der gewünschten Schulform erhalten

Stadtweit stellt die Stadt Wolfsburg ausreichend Plätze je Schulform zur Verfügung. Dementsprechend ist sichergestellt, dass jedes Wolfsburger Schulkind einen Schulplatz an der gewünschten Schulform erhält. Freie Schulplätze können unter bestimmten Voraussetzungen von Schulkindern aus den umliegenden Landkreisen und Städten belegt werden. Weitere Informationen sind auf www.wolfsburg.de/schulen zu finden. Für weitere Fragen steht der Geschäftsbereich Schule unter den Telefonnummern (05361) 281129 oder 281905 und per E-Mail an schulanmeldung.klasse5@stadt.wolfsburg.de zur Verfügung.

Auch die Berufsbildenden Schulen und das Kolleg nehmen Anmeldungen entgegen

Die Wolfsburger Berufsbildenden Schulen nehmen aktuell die Anmeldung an und stehen bei Fragen telefonisch gern zur Verfügung. Je nach Schwerpunkt können die Berufsbildenden Schulen von Schülerinnen und Schülern mit dem Hauptschulabschluss oder dem Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) besucht werden. Nähere Informationen sind auf den Homepages der Schulen unter www.bbs2-wob.de, www.chs-wolfsburg.de und www.bbs-anne-marie-tausch.de zu finden.

Ab sofort können für das kommende Schuljahr auch Anmeldungen am Wolfsburg-Kolleg erfolgen. Das Wolfsburg-Kolleg ist eine Schule des zweiten Bildungsweges, an dem die allgemeine Fachhochschulreife und das Abitur erworben werden können. Zugangsvoraussetzungen sind neben einem Realschulabschluss eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine zweijährige Berufstätigkeit oder das Führen eines Familienhaushalts. Zeiten der Erwerbslosigkeit können ebenfalls angerechnet werden. In vielen Fällen ist eine elternunabhängige, nicht zurückzahlbare Förderung nach dem BAföG möglich. Informationen sind erhältlich unter (05361) 36658 oder auf der Homepage des Kollegs unter www.wob-kolleg.de.

