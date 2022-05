Wolfsburg. Die Baubranche ist in der Krise: Das bekommt auch der Gastronom Süheyl Yesilnur zu spüren. Sein „Aalto am Strand“ im Allerpark soll bald durchstarten.

Auf dieser Fläche am Allersee will der Wolfsburger Gastronom Süheyl Yesilnur ein Strand-Bistro bauen. Noch im Mai soll Baustart sein.

Gastronomie in Wolfsburg Neues Strand-Bistro am Allersee Wolfsburg – Baustart steht bevor

Den Krisen der Zeit stellt sich Süheyl Yesilnur mit Kämpfergeist. „Es überlebt nur, wer anpassungsfähig ist“, sagt der Wolfsburger Gastronom, „mein Laden soll der schönste in ganz Wolfsburg werden, das will ich noch haben, bevor ich abkratze“.

Markige Worte für ein großes Vorhaben: Yesilnur, der in der Fußgängerzone das Restaurant „Aalto“ betreibt, will im Allerpark eine neue Strandgastronomie aufbauen, das „Aalto am Strand“. Die Pläne sind nicht neu, der 69-Jährige trägt sie schon Jahre mit sich. Jetzt aber soll es endlich losgehen, die Baustelle bald eingerichtet werden. „Noch im Mai wollen wir anfangen, zu bauen. Vielleicht schon nächste Woche“, kündigt Yesilnur an.

Ukraine-Krieg und Corona haben Baubranche in Krise gestürzt

Das Problem: Krieg und Corona haben das Projekt immer weiter nach hinten verschoben. Die Baugenehmigung der Stadt liege ihm schon seit September vor, der Prozess sei einwandfrei gelaufen, keine Probleme. Nur mit den Baufirmen laufe derzeit eben nicht alles, wie es früher mal lief. „Es ist schwer, Firmen zu finden, die sind ausgebucht und deutlich teurer geworden“, sagt Yesilnur.

Hintergründe sind zum einen die Corona-Krise und zum anderen der Krieg in der Ukraine. Mehrere Faktoren, darunter die hohen Spritpreise und der Umstand, dass viele Baustoffe aus den betroffenen Kriegsgebieten importiert wurden, haben für massiv erhöhte Preise im Baubereich gesorgt. Betroffen sind sowohl private Bauvorhaben als auch kommunale Projekte. Die Baubranche steckt derzeit in einer veritablen Krise, die für Bauleute vor allem zwei Folgen hat: Verzögerungen und Verteuerungen.

Projekt „Aalto am Strand“ hat sich verzögert und verteuert

Das spürt nun auch Süheyl Yesilnur. Nicht nur, dass es sich verzögert hat, sein Projekt „Aalto am Strand“ sei auch deutlich teurer geworden. Aber davon will sich der Gastronom nicht aufhalten lassen. „Ich habe keinen Rückwärtsgang“, sagt der ehemalige Judo-Leistungssportler, „da muss ich jetzt durch.“ Eröffnen will er am liebsten noch in diesem Sommer, „damit die Leute das Konzept kennenlernen“, sagt er.

Das Konzept umfasst eine Strandgastronomie mit Getränken und Essen; im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Yesilnur in der Vergangenheit den Vergleich zu einem „Chiringuito“ gezogen: So heißen die kleinen, aber stylishen Strandlokale auf Ibiza oder Mallorca. Stehen soll das Bistro am Nordufer des Allersees, zwischen dem Courtyard und dem Kolumbianischen Pavillon.

Viele Gastronomie-Angebote am Nordufer, wenige am Südufer

Genau an diesem Punkt hatte sich in der Vergangenheit Streit entfacht. Warum noch mehr Gastro-Angebote am Nordufer schaffen, während es am Südufer weiterhin noch nicht mal ein Kiosk gibt? So lautete der Tenor. Yesilnur hatte schon damals abgewunken, mit dem Verweis darauf, dass Wettbewerb das Geschäft erst so richtig belebt.

Für die Weiterentwicklung der innerstädtischen Infrastruktur steht auch die WMG. Auf Anfrage bestätigt der Bereichsleiter Citymanagement Frank Hitzschke, dass die Strandgastronomie am Nordufer des Allersees in den Startlöchern stehe. „So wird derzeit in enger Abstimmung mit Verwaltung und WMG die Baustelleneinrichtung erarbeitet“, sagt er.

Am Südufer des Allersees gibt es derzeit noch keine konkreten Pläne

Und was passiert nun am Südufer? Dort gibt es derzeit ein griechisches Restaurant, etwas westlich des Südufers, angrenzend an den Motorbootclub. Gewünscht hatte sich die Wolfsburger Politik, dass wieder ein Kiosk am Südufer des Naherholungsgebietes entstehen würde.

Darauf angesprochen, gibt sich Frank Hitzschke von der WMG zurückhaltend: „Ein kleines gastronomisches Angebot am Südufer mit Snacks, wie Eis, Pommes etc., und kühlen Getränken zum Mitnehmen würde die Angebotsvielfalt im Allerpark stärken“, teilt er mit. „Aktuell werden die Möglichkeiten einer Umsetzung geprüft. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Informationen zum Sachstand mitteilen können.“

