Alarm kurz vor Wolfsburg: Feuerteufel zündelt in ICE

Wolfsburg. Ein Unbekannter hat am Mittwoch in einem ICE Papierhandtücher angezündet – kurz vor Wolfsburg zum ersten Mal. Die Bundespolizei ermittelt.

Ein Polizeibeamter in einem ICE der Deutschen Bahn. In einem Intercity-Express, der über Wolfsburg fuhr, gab es am Mittwoch Alarm: Zweimal brannte es in unterschiedlichen Bordtoiletten. (Symbolbild)

Ein bislang unbekannter „Feuerteufel“, so die Bundespolizei, hat am Mittwoch für Alarm in einem ICE gesorgt. Kurz vor Wolfsburg – auf der Strecke zwischen Berlin und Düsseldorf – fiel einem Fahrgast beim Toilettengang ein Schwelbrand in der Bordtoilette auf. „Eine glühende Räucherkerze wurde in Papierhandtücher eingewickelt“, berichtet die Polizei. „Das hätte böse enden können.“

Der Reisende schmiss die glühenden Papierhandtücher in die Zugtoilette – und löschte somit den Schwelbrand. Kurz vor Wunstorf in der Region Hannover brannte es erneut in einer Bordtoilette, diesmal in einem anderen Waggon. „Auch hier wurden die Papierhandtücher und eine Klopapierrolle in Brand gesteckt.“ Das Zugpersonal löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher.

ICE hält in Wunstorf – Bundespolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Kein schöner Anblick: Die verbrannten Tücher in der Zugtoilette. Foto: Bundespolizei

Der Zug blieb daraufhin in Wunstorf stehen und wurde später aus dem Betrieb genommen. Bundes- und Landespolizei sowie die Feuerwehr wurden alarmiert. Zeugenbefragungen vor Ort ergaben allerdings keine konkreten Hinweise auf den Täter. Die 400 Reisenden an Bord, von denen niemand verletzt wurde, stiegen in einen anderen Intercity-Express um. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Bundespolizei unter (0511) 303650 entgegen.

