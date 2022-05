Konzert in Wolfsburg Darum ist es so still geworden um Wolfsburgs Party des Jahres

Blümchen, Haddaway, Caught in the Act, Oli P., Culture Beat, LayZee von Mr. President – mit Titeln dieser Interpreten hätte man vor 30 Jahren einen Bravo Hits-Sampler zur Hälfte bespielen können. Sie alle sollten am 11. Juni beim Festival „Die 90er Live“ im Juni auf dem Schützenplatz in Wolfsburg auftreten. Doch wie unsere Zeitung erfuhr, wird daraus nun nichts.

„Die 90er Live Wolfsburg musste leider abgesagt werden“, bestätigte eine Projektleiterin des Veranstalters auf Nachfrage unserer Redaktion. „Alle Tickets werden zurückerstattet. Die Kunden müssen sich für die Rückerstattung an das entsprechende Ticketsystem wenden.“ Zu Hintergründen der Absage wurde an den örtlichen Partyveranstalter verwiesen. Ganz rumgesprochen hat sich die Absage anscheinend noch nicht bei allen Künstlern. Die englisch-niederländische Boygroup Caught in the Act kündigt den Gig in Wolfsburg weiterhin auf ihrer Internetseite an.

Die Open Air-Festivalreihe „Die 90er Live“ startete im Jahr 2017. Im Jahr 2021 grätschte Corona den Veranstaltungsplänen dazwischen. Für 2022 wurden zahlreiche Festivals angekündigt. Nur das in Wolfsburg wurde aber offenbar gestrichen. Wer die Stars der 90er sehen will, der kann zum nächstgelegenem Festival nach Berlin (Hoppegarten) am 20. August fahren. Für Berlin angekündigt sind die Venga Boys, Blümchen, Captain Jack, Jenny von Ace of Base, LayZee von Mr. President, Oli P., Turbo B. von Snap, sowie Caught in the Act. Mit dem gerade beschlossenem Neun-Euro-Ticket kann man kostengünstig anreisen.

