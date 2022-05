Wolfsburger Felgenbande erneut verurteilt

Das Amtsgericht Wolfsburg hat am Dienstag das vermeintlich letzte Urteil zu einer ganzen Reihe an Prozessen der sogenannten Felgen-Bande gefällt (wir berichteten). Dabei kamen erstaunliche Details der Diebstahlserie zutage: Zwei der mindestens fünf Straftäter sind zwischenzeitlich nach ihren Verurteilungen im vergangenen Jahr noch vor ihrem Haftantritt erneut bei Felgendiebstählen erwischt worden.

Eine Diebstahlserie hochwertiger Radsätze hatte seit Anfang 2019 die Stadt Wolfsburg samt Einzugsgebiet in Atem gehalten: Vorwiegend auf VW-Parkplätzen hatten mindestens 60 Fahrzeughalter ihre Autos nicht mehr auf Rädern, sondern auf Steinen aufgebockt vorgefunden. Die sogenannte „Felgenbande“ hatte sich auf höherpreisige VW-Räder spezialisiert und einen Schaden von insgesamt mehr als 100.000 Euro verursacht.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Werksschutz kam auf die Idee, den Felgendieben eine Falle zu stellen

Deshalb kam der Werksschutz auf die Idee, den Felgendieben eine Falle zu stellen, die am 25. Juni vergangenen Jahres zuschlug und nun zur endgültigen Verurteilung zweier Täter führte: Da es die Diebe speziell auf schwarze Felgen der Größe von 19 Zoll abgesehen hatten, postierte der Werksschutz einen Golf GTI mit entsprechenden Radsätzen als Lockfahrzeug am FE-Parkhaus in der Nordstraße. Tatsächlich fuhren die beiden Angeklagten (34 und 30) mit einem Caddy vor, bockten das Lockfahrzeug auf Steine auf und montierten alle vier Räder ab.

Lesen Sie auch:

Wie am Rande des Prozesses bekannt wurde, waren die Diebe so geübt, dass das ganze Prozedere ab Vorfahren mit dem Caddy bis zur Abfahrt samt Diebesgut insgesamt nur weniger als fünf Minuten dauerte. Die Falle schnappte zu, die Täter wurden auf frischer Tat ertappt und von der Polizei verhaftet.

Vorstrafenregister des ersten Angeklagten offenbarte erstaunliche Überraschung

Im Prozess vor dem Amtsgericht Wolfsburg offenbarte das Vorstrafenregister des ersten Angeklagten (34) eine erstaunliche Überraschung: Der kokainabhängige Wolfsburger war bereits im Juli 2020 vom Landgericht Braunschweig zusammen mit seinem Bruder und drei weiteren Tätern wegen 19 anderer Felgendiebstähle zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Aufgrund seiner Kokain-Abhängigkeit wurde statt einer normalen Haftstrafe eine Unterbringung in einer Entzugsanstalt angeordnet. Da jedoch kein derartiger Platz frei war, blieb er zunächst auf freiem Fuß – und auch in puncto Felgendiebstähle rückfällig, wie die nun verurteilte Diebstahlserie im Mai und Juni 2021 zeigt. Selbiges Rückfallverhalten hatte auch bereits einer der Drahtzieher der Bande gezeigt, dem nun statt ursprünglich vier Jahren Haft mehr als sechs drohen.

Angeklagt waren im Amtsgerichtsprozess am Dienstag zehn Fälle mit einem Gesamtschadenswert von 22.400 Euro. Um den Prozess zu verkürzen, legten beide Angeklagte ein Geständnis in sechs Anklagepunkten ab, so dass neun geladene Zeugen nicht gehört werden mussten. In den restlichen vier Fällen stellte das Gericht das Verfahren aus prozessökonomischen Gründen ein.

Weitere Unterbringung in einer Entzugsanstalt wurde angeordnet

Der zweite Angeklagte (30) wurde derselben Taten beschuldigt, hatte aber weniger Vorstrafen als sein Mittäter und als inzwischen selbstständiger Bauunternehmer eine günstige Sozialprognose, so dass das Schöffengericht für dieselben Taten zu zwei unterschiedlichen Urteilen kam: Der inzwischen in einer Entzugsanstalt untergebrachte Täter (24) wurde zu zwei Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, die weitere Unterbringung in einer Entzugsanstalt wurde angeordnet.

Der zweite Täter (30) wurde zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, und beide Täter müssen gemeinsam die Schadenssumme in Höhe von heruntergerechnet 12.400 Euro für nur sechs der ursprünglich zehn Diebstähle sowie die Prozesskosten bezahlen.

swi

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de