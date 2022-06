(Symbolbild) Zu einem Fahrradunfall ist es am Donnerstag auf der Reislinger Straße in Wolfsburg gekommen.

Polizei Wolfsburg Wolfsburg: Schulterblick unterlassen – Radfahrerin prallt in Tür

Eine 51-jährige Radfahrerin hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Reislinger Straße schwer verletzt. Nach Kenntnisstand der Polizei und mehreren Zeugenaussagen befuhr die Frau gegen 18.50 Uhr mit ihrem Pedelec den Radweg in Richtung Zentrum.

An der Strecke zwischen den Straßen Lerchenweg und Amselweg stand ein weißer Skoda Octavia in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand. Plötzlich und unvorhersehbar für die Radfahrerin wurde die vordere rechte Fahrzeugtür des Skodas durch die 26 Jahre alte Beifahrerin von innen geöffnet.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Die Radfahrerin konnte weder bremsen noch ausweichen und prallte mit ihrem Pedelec in die Fahrzeugtür. Anschließend kam sie zu Fall und stürzte auf den Boden. Dabei hielt der getragene Fahrradhelm schlimmere Kopfverletzungen von ihr ab. Trotzdem zog sie sich Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um die Verunfallte, die anschließend von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und danach ins Wolfsburger Klinikum verbracht wurde.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Thomas Figge, Sprecher der Polizei in Wolfsburg: „Nicht nur dem Fahrzeugführer obliegen besondere Sorgfaltspflichten beim Verlassen des Fahrzeugs. Schauen sie auch als Beifahrer nach vorne aber auch immer über die Schulter bevor sie eine Fahrzeugtür öffnen. Es kann sein, dass sich Personen oder Fahrzeuge von vorne oder hinten nähern, oder auch direkt neben dem Fahrzeug befinden aus dem sie aussteigen wollen.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de