Langes Wochenende Hier gibt’s in Wolfsburg frische Brötchen an Pfingsten

Wo gibts Pfingsten frische Brötchen zu kaufen? Die Meyer-Bäckerei in Detmerode (Foto) öffnet am Samstag und Sonntag.

Wolfsburg. Viele Bäckereien in Wolfsburg und Umgebung haben am Sonntag auf, die wenigsten jedoch auch am Montag. Hier eine Übersicht.