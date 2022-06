Zwei Verletzte nach Auffahrunfall vor Ampel in Wolfsburg

Wolfsburg. In Hehlingen gab es am Dienstagnachmittag einen Autounfall. Eine 38-Jährige und ein 20-Jähriger wurden verletzt. Ein Auto hatte einen Totalschaden.

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag in Wolfsburg ereignet.

Bei einem Verkehrsunfall in Hehlingen haben sich am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 38-jährige Autofahrerin von Nordsteimke kommend die Straße An den Äckern in Richtung Almke. In Höhe der Straße Zum Wohlt musste sie an einer Ampel verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein 20-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf den wartenden Wagen auf.

Dabei verletzte sich der junge Mann schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt und musste ebenfalls ins Klinikum transportiert werden. An dem Wagen des Mannes entstand Totalschaden. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

red

