Spur der Verwüstung nach Randale im Schulzentrum Westhagen

Wolfsburg. Die Täter zerstörten alles, was ihnen in die Quere kam. Es entstand Schaden im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Das ist passiert.

Eine Spur der Verwüstung haben Unbekannte über die Pfingsttage bei einem Einbruch in das Schulzentrum in der Halberstädter Straße in Wolfsburg-Westhagen hinterlassen.

Laut Polizei-Bericht geschah der Einbruch in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Dienstagabend nach Pfingsten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im fünf- bis sechsstelligen Bereich.

Die Täter gelangten in das Gebäude des Westhagener Schulzentrums, indem sie die Verglasung mehrerer Eingangstüren zerstörten und durch Löcher hineinkletterten. Anschließend ging es in zahlreiche Räume, wo die Täter nach Polizei-Angaben alles zerstörten, was ihnen in die Quere kam: Klassenräume, Lehrküche und Computerlabor – überall hinterließen die Täter eine Spur der Verwüstung

TV-Geräte, Computer und andere Gegenstände wurden zerschlagen und umhergeschmissen, Kabel wurden durchtrennt und Schmierereien an den Wänden hinterlassen.

Zum Schluss begaben sich die Vandalen in Richtung Sporthalle und öffneten auch hier mit brachialer Gewalt die Türen zu verschiedenen Räumen. In der Halle versuchten sie, eine Sportsprungmatte in Brand zu stecken, scheiterten jedoch dabei.

Schulbetrieb durch Vandalismus eingeschränkt?

Das Schulzentrum Wolfsburg-Westhagen beherbergt das Albert-Schweitzer-Gymnasium und die Oberschule. Bereits zum Jahreswechsel 2019-2020 wurde das Schulzentrum Opfer von brutalem Vandalismus und wäre beinahe abgebrannt.

Ein Angestellter der Schule hatte am Dienstagabend einen Hinweis über eine zerstörte Scheibe bekommen. Als er sich am Mittwochmorgen darum kümmern wollte entdeckte er das Chaos. Inwieweit der Schulbetrieb in dem Schulzentrum von dem Vandalismus betroffen ist, werden die Untersuchungen am heutigen Tag ergeben. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

