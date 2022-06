Dorfverein Wendschott feiert 25-jähriges Bestehen

Vergangenheit bewahren, Gegenwart erleben, Zukunft gestalten. Diese Worte passen zu dem Dorf im Wandel der Zeit, zu dem einstigen Rundlingsdorf Wendschott. Vor 25 Jahren gründeten elf tatkräftige und engagierte Frauen und Männer den Dorfverein Wendschott, um das zu pflegen. Und das Engagement des Vereins hält bis jetzt an.

Festwoche vom 18. bis zum 25. Juni

„Heute sind wir mehr als 580 Mitglieder, die gemeinsam das wunderschöne Niedersachsenhaus in der Ortsmitte von Wendschott, das Gesindehaus auf dem Hof Bebenroth und die Alte Schule in Wendschott erhalten. Für mich ist das eine herausragende Entwicklung und Grund zum Feiern. Und das werden wir in der Festwoche vom 18. bis zum 25. Juni auch tun!“ Das schreibt der 1. Vorsitzende vom Dorfverein, Michael Kienapfel, in der Festschrift. Er übernahm 2018 die Leitung vom Ehrenvorsitzen-den Wilhelm Daehre, der über 20 Jahre lang mit Herzblut den Dorfverein leitete und diesen mit seinem damaligen Vorstand nachhaltig mit großem Engagement prägte.

Die Festschrift haben maßgebend Andrea Kienapfel, Janina Weilmann und Stefan Lorenz zusammengestellt. Entstanden ist der Dorfverein aus dem Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Handwerklich geschickte Arbeitsgruppen wurden gebildet. Und so entwickelten sich Einrichtungen wie die Alte Schule, das vor dem Verfall stehende Niedersachsenhaus aus dem Jahr 1838 oder auch das Gesindehaus und ein Buswartehäuschen unter der Obhut des Vereins durch zahlreiche Arbeitsstunden zu Schmuckstücken. Hervorzuheben ist auch die Webstube mit ihren vier funktionsfähigen Webstühlen. Zudem die 14 selbst gezimmerten Bänke und auch Insektenhotels, die auf einem zehn Kilometer langen Bänke-Wanderweg durch die Feldmark und im Dorf zu entdecken sind.

„Wir sind alle heiß auf die Feier“

Petra Kruschinski am Webstuhl in der Webstube des Niedersachsenhauses Wendschott. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Werner Scholz richtete im Laufe der Jahre im Niedersachsenhaus ein sehenswertes Heimatmuseum ein und verfasste dazu aktuell eine Broschüre. Gern kommen auch von außerhalb Gäste, die an Führungen teilnehmen, denn im Geschichtszimmer, der Küche, dem Kinderzimmer oder der guten Stube und dem Heu- und Strohboden mit Stellmacherei und Erntemaschinen gibt es Interessantes zu sehen.

Was war das Spannendste im Dorfverein? Frank Wöhner, 2. Vorsitzender, Michael Kienapfel und Pressesprecher Stefan Lorenz sind sich einig: „In der Anfangszeit der Bauernmarkt. Aber ganz besonders war für uns 2018 die Akzeptanz des Übergangs vom alten zum komplett neu gewählten jüngeren Vorstand.“ Lorenz lacht: „Wir sind alle heiß auf die Feier.“

Festprogramm:

Samstag, 18. Juni, 17 bis 18 Uhr: Eröffnung und Empfang im Zelt am Niedersachsenhaus mit

dem Oberbürgermeister. Musik vom Stadtwerkeorchester.

Sonntag, 19. Juni, 10 bis 11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Zelt am Niedersachsenhaus;

11 bis 14 Uhr: Bürgerfrühstück/ Mitbring-Picknick im Garten des Niedersachsenhauses. Untermalung mit den Drömlingsängern und der Volkstanzgruppe Vorsfelde. Reservierung der Plätze unter www.dorfverein-wendschott.de oder dienstags von 17 bis 19 Uhr im Niedersachsenhaus

Dienstag, 21. Juni, 18 bis 21 Uhr: Tödlich und heiter! Christa Lißner und Rainer Batzdorfer lesen

Krimis und heitere Geschichten. Dazu gibt es Cocktails und Hotdogs an Mittsommernacht

im Zelt. Bequeme Sitzmöbel können mitgebracht werden.

Freitag, 24. Juni, ganztägig: Tag der Grundschule Wendschott. Spaß und Spiel für Schüler und Eltern; 15 bis 17 Uhr: Seniorennachmittag. Der Ortsrat lädt alle Senioren zu Kaffee und Kuchen ins Zelt ein. Dazu ist ein Auftritt der Grundschüler geplant.

Samstag, 25. Juni, 10 bis 12 Uhr: Führungen und altes Handwerk. Erkunden Sie die Räumlichkeiten im Niedersachsenhaus und dem Gesindehaus mit Führungen durch das Museum, Kunst-Ausstellung und Vorführungen alter Handwerkstechniken. 11 bis 16 Uhr: Tag der Vereine, Familienfest, Kinderolympiade.

Ein buntes Programm für die ganze Familie erwartet Sie. 17 bis 22 Uhr: Abschluss der Festwoche mit der Zappendusterband.

