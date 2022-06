Wolfsburg. Die Geflüchteten ziehen in das Wolfsburger Hotel Global Inn. In der Unterkunft im Heinenkamp wurde der Betrieb auf Selbstversorgung umgestellt.

Krieg in der Ukraine Geflüchtete verlassen Sporthalle in Wolfsburg-Barnstorf

Am Mittwoch sind die in der Sporthalle Barnstorf untergebrachten Geflüchteten in die Unterkunft im Global Inn gezogen, wie die Stadt mitteilt. Die Sporthalle werde bis zum Start des neuen Schuljahres hergerichtet und dann dem Sport wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen. Eine erneute Nutzung des Standortes Barnstorf oder anderer Hallen soll nur im Falle stark ansteigender Zuweisungszahlen durch das Land Niedersachsen erfolgen müssen, wovon nach aktuellem Stand nicht auszugehen sei.

Oberbürgermeister: „Unterbringung von Menschen in Turnhallen war eine Notlösung“

„Die Unterbringung von Menschen in Turnhallen war eine Notlösung, die kurzfristig erforderlich wurde, als im März und April sehr viele Menschen aus der Ukraine ihren Weg nach Wolfsburg fanden. Inzwischen konnten angemessenere Unterbringungsplätze in Wolfsburg geschaffen werden, Sporthallen sind damit nicht mehr erforderlich“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

In den kommenden Wochen werde die Halle sukzessiv zurückgebaut und für ihre sportliche Nutzung durch die Sportvereine und Schulen vorbereitet. „Wir danken allen vor Ort für ihre aktive Arbeit und vor allem auch dem aktiven Sport für das große Verständnis und die Hilfsbereitschaft“, sagt Sozialdezernentin Monika Müller.

In der Unterkunft im Heinenkamp sei zudem der Betrieb auf Selbstversorgung umgestellt worden: In Gemeinschaftsküchen könne nun selbst gekocht werden. „Dass die Geflüchteten sich in der Unterkunft Heinenkamp nun selbst mit Essen und Trinken versorgen können, ist ein wichtiger Schritt hin zu einem eigenständigen und selbstbestimmten Leben in unserer Stadt“, erklärt Monika Müller.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de