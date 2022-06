Kunst in Wolfsburg Sandkünstler zaubern Figuren in den Designer Outlets Wolfsburg

Hanneke Supply zieht mit dem Spachtel feine Ritzen in den Sand. Dann begutachtet die

41-Jährige zufrieden ihr Werk. „Ich glaube, man kann sehr gut erkennen, dass es sich um einen Flamingo in einem Schwimmreifen handelt“, sagt die Baumeisterin aus Rotterdam. Fünf Tage lang hat sie zusammen mit Benno Lindel von Sandcity zwei Sandburgen auf den Flächen in den Designer Outlets Wolfsburg errichtet. Im ganzen Center verteilt finden die Kunden nun Sandflächen mit Liegestühlen und Sonnensegeln, die zum Verweilen und zum Betrachten der Skulpturen einladen.

Der Sand muss zunächst verdichtet werden

Der erste Tag stand ganz im Zeichen des Verdichtens, dem sogenannten Compacten. Dazu hat das Duo den Sand in eine Art Box geschaufelt, diesen mit Wasser begossen und das Gemisch dann mit Hilfe von Betonstampfern und viel Muskelkraft verdichtet.

Acht Stunden lang hat der Prozess gedauert. „Wir haben den Sand dadurch so stark komprimiert, dass der Inhalt der Box etwa ein Drittel seines Volumens verloren hat“, erklärt Benno Lindel. Durch diesen Prozess wird der Sand „so hart, dass man wunderbar ganze Stücke aus ihm herausschneiden kann, ohne, dass das ganze Konstrukt zusammenbricht“.

Hanneke Supply begutachtet ihr Werk. „Ich glaube, man kann sehr gut erkennen, dass es sich um einen Flamingo in einem Schwimmreifen handelt“, sagt die Baumeisterin aus Rotterdam. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Übrigens eignet sich für solche Sandskulpturen nicht jede Art von Sand. Um dem Ganzen genug Halt zu geben, müssen die Sandkörner möglichst ungeschliffen und kantig sein. Benno Lindel: „Das ist hier kein Beachsand, sondern Spezialsand.“ Nach dem Verdichten wird die Box entfernt und das sogenannte Carven, wie diese Kunst auch genannt wird, beginnt. Dazu haben die zwei von oben nach unten gearbeitet, bei der Fantasie-Burg also mit den Dächern angefangen.

„Man muss eine künstlerische Ader haben“

„Man muss schon perspektivisch denken können und eine künstlerische Ader haben“, ist sich die Niederländerin sicher. Beim Herausarbeiten der Figuren kommt von der Maurerkelle und dem Spachtel über das Teppichmesser bis zu Pinsel, Esslöffel und Strohhalm alles zum Einsatz, was brauchbar erscheint. Eines ihrer Lieblingsgeräte hat die Sandkünstlerin aus einem Eisenring und einem Holzstab sogar selbst gebaut. „Wenn ich ein Geschäft betrete, scanne ich die Waren erst einmal nach brauchbaren Werkzeugen für meine Arbeit ab“, verrät Hanneke Supply. So hat sie auch ihren heiß geliebten Kuchenteigschaber entdeckt, den sie vorwiegend dafür einsetzt, um Flächen sehr smoothie sprich glatt und geschmeidig aussehen zu lassen.

Weil in den Outlets die Menschen sehr dicht an die Skulpturen herangehen können, hat das Team sehr exakt gearbeitet. Regen und sogar Hagel können den Kunstwerken nun nicht mehr schaden – nur, „wenn Wind von der Seite gemischt mit Regen in die Figuren hineinpeitscht, dann wird es gefährlich“. Aber danach sieht die Wettervorhersage ja nicht aus, sodass die Skulpturen die nächsten Wochen im DOW bewundert werden können. Heute sind Lindel und Supply schon wieder weitergezogen, nämlich in den Ritter-Rost-Magic-Park Verden, wo sie das Hexenhäuschen von Hänsel und Gretel aus Sand herstellen werden.

