25 Jahre Bundesliga: VfL Wolfsburg feiert am Wochenende groß

Seit einem Vierteljahrhundert spielt der VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Jenes Wochenende, an dem sich der Einzug in die Beletage des deutschen Fußballs auf den Tag genau jährt, wird ganz besonders gefeiert.

Los geht es bereits am heutigen Freitag, 10. Juni, mit einem Jubiläumsspiel. Antreten werden die „97er Aufstiegshelden“ – verstärkt um weitere Legenden aus der VfL-Truppe von 1992 – gegen eine Wolfsburger Stadtauswahl der Altsenioren. Ausgetragen wird das Spiel im Drömlingstadion des SSV Vorsfelde. Anstoß ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

25 Jahre Bundesliga: „Grün-Weiße Nacht“ im Hallenbad Wolfsburg

Am Samstag, 11. Juni, auf den Tag genau 25 Jahre nach dem legendären Aufstiegsspiel, wird dann im Hallenbad gefeiert. Von 12 bis 18 Uhr findet im Garten des Hallenbades ebenfalls bei freiem Eintritt ein buntes Kinder- und Familienfest mit vielen Mitmachmodulen, Musik und diversen Angeboten fürs leibliche Wohl statt. Pünktlich um 19.45 Uhr, analog zum Gründungsjahr des VfL Wolfsburg, erfolgt dann der Anstoß für die „Grün-Weiße Nacht“.

Freuen dürfen sich alle VfLer laut Ankündigung auf eine zünftige Party an Stehtischen bei Bratwurst und Bier mit spannenden Gästen und einem vielfältigen Rahmenprogramm. Moderator des Abends ist VfL-Stadionsprecher Georg Poetzsch.

Alle Fans sind aufgerufen, in Trikot, Kutte, Schal oder anderen Stadionutensilien zu erscheinen, denn das Motto des Abends lautet „Grün-Weiß VfL“. Was die Veranstaltung zusätzlich besonders macht: Viele Spieler der 97er-Aufstiegself und genauso des Wölfe-Teams von 1992, dessen Zweitligaeinzug sich bekanntlich ebenfalls jährt, werden dabei sein. „Zahlreiche Gelegenheiten für Fotos, Autogramme und vor allem persönliche Begegnungen werden sich also mit Sicherheit ergeben“, heißt es in der Ankündigung.

25 Jahre Bundesliga – Alle Infos auf einen Blick

Was: Party „25 Jahre Bundesliga“

Wo: Hallenbad, Schachtweg 31

Wann: Eintritt ab 18 Uhr

Tickets: 19,97 Euro

