Gastronomie in Wolfsburg 10 Jahre Café „Superleggera“ in Wolfsburg – bald gibt’s auch Eis

Superleicht. So lautet die Übersetzung des italienischen Wortes „Superleggera“. Superleicht geht es demnach seit nunmehr zehn Jahren in der Wolfsburger Porschestraße zu: Am 1. Mai 2012 erfolgte die Schlüsselübergabe für den Glaspavillon, wenige Tage später eröffnete das „Superleggera“ als Bar und Café.

Drei Jahre später vergrößerte sich das Geschäft: Die benachbarte Bäckerei wurde frei – und es wurde umgebaut. Eine Sommerterrasse geplant. „Die wird aber gerne im Winter als auch im Sommer genutzt“, berichtet Inhaber Rafael Kisiala, der die bunte Mischung seiner Gäste schätzt: So kämen nach der Schule gerne Jugendliche auf eine Cola vorbei. Ebenso gerne sind aber auch 90-Jährige zu Besuch und trinken Wein. „Alle Altersschichten sind hier vertreten“, freut sich der Barchef, der ein zweites Café in Braunschweig betreibt.

Glaspavillon soll eine Eismanufaktur werden

Der Glaspavillon übrigens, in dem einst mal eine Parfümerie ansässig und später ebenfalls ein Café war, soll indes nun eine Eismanufaktur werden. Der Antrag ist schon raus, nun wartet Kisiala auf den Stempel, wie er sagt. Und dann soll dort Eis selbst produziert werden. Kisiala und sein Team stehen jedenfalls in den Startlöchern.

Diese Idee kam in den vergangenen zwei Jahren auf, die für die Gastronomie im Allgemeinen nicht einfach waren. Lockdowns brachten viele Cafés an ihre Grenzen, einige gaben auf, andere verloren ihre Arbeitskräfte und verschärften das Problem um den Fachkräftemangel. Das „Superleggera“ beschäftigt insgesamt 40 Kräfte – und eine davon ging in der Pandemie, so Kisiala.

Italienisches Lebensgefühl vermitteln

Am Samstag jedenfalls wollen die Wolfsburger feiern. Am Abend ist Saxophonist „Gentleman Dee“ zu Gast. Am Nachmittag wird aufgebaut, aus diesem Grund ist das „Superleggera“ auch für zwei Stunden geschlossen, ehe es ab 18 Uhr Programm geben wird. „Jeder ist herzlich eingeladen“, betont der Inhaber, der auf die vergangenen zehn Jahre zurückblickt und von einer Erfolgsgeschichte spricht: „Wie in Italien können sich die Gäste an die Bar setzen und für einen Euro einen schnellen Espresso trinken.“

Überhaupt. Das italienische Lebensgefühl zu vermitteln, ist Kisiala wichtig. Es darf aber auch ein französischer Hauch sein: also „super léger“, findet der Inhaber. Oder eben das deutsche. Und dabei erinnert der Inhaber auch gerne an die Verbindung des Wortes zu Wolfsburg (und Volkswagen). Denn schließlich gibt es ja auch einen Lamborghini Gallardo superleggera – und der Sportwagenhersteller gehört schließlich auch zum VW-Konzern.

