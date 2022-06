Wolfsburg. Das Thermometer in Wolfsburg soll am Wochenende über die 30-Grad-Marke steigen. Wir geben Tipps für Unternehmungen an heißen Tagen in der VW-Stadt.

Hitzewelle Hitze in Wolfsburg: Freizeittipps für heiße Tage in der VW-Stadt

Das Wetter stellt sich am Wochenende voll auf Sommer ein. Am Samstag und Sonntag sollen die Temperaturen über die 30-Grad-Marke steigen. Was tun bei mediterranem Wetter in Wolfsburg? Wir geben einige Tipps, was Sie in der VW-Stadt unternehmen können.

Badespaß: Erfrischung in Wolfsburgs Freibädern

Am Wochenende ist bestes Badewetter angesagt. Erfrischung im kühlen Nass gibt es in Wolfsburgs Freibädern: Das VW-Bad und das Freibad Fallersleben öffnen Freitag von 6 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 20 Uhr. Das Freibad Almke ist jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Tickets können sich Schwimmerinnen und Schwimmer entweder online oder vor Ort an der Freibadkasse besorgen.

Im Badeland versprechen Reifenrutsche, Sprungturm und Wellenbecken viel Badespaß. Geöffnet hat das Schwimmbad im Allerpark am Freitag von 8 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 21 Uhr. Tickets gibt es online unter www.badeland-wolfsburg.de.

Wer kleine Kinder hat, kann auch auf den Wasserpark in Hehlingen ausweichen: unter anderem ein Piratenland mit Schiff, ein Wassertretbecken mit Fußerlebnispfad, ein Wasserlauf mit Staustufen sowie ein Strandbereich bieten Entspannung und Erholung. Freitag, Samstag und Sonntag ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Karten für den Wasserpark gibt es nur vor Ort. Weitere Informationen zu den Bademöglichkeiten unter www.wolfsburg.de/leben/sport/badespass.

Allerpark Wolfsburg: Wasserski, Stand-up-Paddling, Grillen

Eine Alternative zu den Freibädern bietet der Allersee, der von der DLRG bewacht wird. Am Sandstrand können Kinder Sandburgen bauen. Auf der Terrasse des Kolumbianischen Pavillons direkt am Südufer gibt’s unter anderem Eis und kühle Getränke.

Grill-Freunde können im Allerpark unter freiem Himmel auch Würstchen und Co. zubereiten. Fünf Standorte sind zum Grillen freigegeben: am Südufer an der Schutzhütte, auf der Grünfläche zwischen Kolumbianischem Pavillon und DLRG, auf dem „Thing-Platz“ nördlich des Beachvolleyballfeldes, auf der Splitfläche zwischen Volkswagen-Arena und Arena-See sowie auf der Grünfläche nördlich des Arena-Sees.

Am Allersee kommen Familien an warmen Tagen besonders auf ihre Kosten. Die Kleinsten können am Ufer im Sand spielen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Den Allersee vom Wasser aus erkunden können Badegäste beim Stand-up-Paddling. Wer kein eigenes Board besitzt, nutzt den Ausleih-Service des Hochseilgartens „Monkeyman“ im Allerpark. Dort stehen Einzelboards sowie ein Monster-Board für vier Personen zur Verfügung. Weitere Infos unter: www.monkeyman.eu.

Im Wake-Park können Anfänger und Fortgeschrittene am Wochenende auch auf der 588 Meter langen Wasserskiliftanlage ihre Runden drehen und manch aufregende Sprünge wagen. Zuschauer verfolgen das Treiben auf dem künstlichen See vom Beach-Club aus mit Sandstrand, Cocktails und Liegestühlen. Geöffnet ist Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr. Für Wasserski und Wakeboarding gibt es Stunden- und Tagestickets. Weitere Infos unter www.wake-park.de.

Abkühlung nicht nur auf dem Wakeboard: Sabine Lojewski und Simone Merten genießen Kaltgetränke im Wake-Park. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Sommer-Bar in der Porschestraße, Biergarten im Hallenbad

Strand, Palmen, Cocktails und Live-Musik sorgen noch bis Samstag auf dem Hugo-Bork-Platz für Sommergefühle. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) lädt zur Veranstaltung „Summer in the City“ in die Porschestraße.

Zum Abschluss gibt es eine große Sommer-Bar mit verschiedenen Getränken wie Gin, Rum und Wein. Am heutigen Freitag ist die Bar von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Unter dem Glasdach spielt Freitagabend ab 19.30 Uhr die „XXXLutz Band“, Samstag ist dann ab 19 Uhr „Hobbit Musictainment“ dran.

Eine Alternative bietet der Biergarten am Hallenbad im Schachtweg. Besucher können es sich auf einem der vielen Liegestühle mit einem Getränk bequem machen. Der Biergarten ist am Samstag zwischen 16 und 22 Uhr geöffnet, Sonntag schon ab 15 Uhr. Am Freitag bleibt zu (geschlossene Gesellschaft).

Wandern in Wolfsburgs Wäldern

Bäume spenden bei einer Wanderung durch den Wald Schatten an heißen Tagen. Neue Sitzbänke laden im Hohnstedter Holz bei Ehmen auch zum Verweilen ein. Der Wasserlehrpfad führt außerdem entlang von Brunnen, Quellen und Teichen durchs Hasselbachtal. Die bieten gerade im Sommer eine Abkühlung. Es gibt drei Rundwanderwege zwischen 8 und 14 Kilometern Länge. Als Startpunkte empfehlen sich das VW-Bad und der Waldparkplatz an der L 294 zwischen Mörse und Hattorf.

