20 Jahre Badeland Wolfsburg: Feier mit günstigen Eintrittspreisen

Das Badeland Wolfsburg wird in diesem Jahr 20: Mitte Juli findet die nächste Geburtstagsfeier in der Badelandschaft im Allerpark statt.

Das Badeland Wolfsburg feiert in diesem Jahr 20. Geburtstag. Nach den Feierlichkeiten Anfang des Jahres steigt unter dem Motto „20 Jahre – Wir feiern nach“ Mitte Juli eine Geburtstagsfeier mit Veranstaltungen und Aktionen. „Dieses Mal kommen Badegäste und auch Saunafans auf ihre Kosten“, kündigt die Stadt Wolfsburg an.

Spiel und Spaß zum Badeland-Jubiläum in Wolfsburg

Im Aktionszeitraum von Mittwoch, 13. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, gibt es für alle Gäste erneut Eintrittspreise wie vor 20 Jahren. Tickets können entweder online oder vor Ort gekauft werden. Am letzten Schultag vor den Sommerferien, Mittwoch, 13. Juli, und dem darauffolgenden ersten Ferientag können sich alle Badefreunde vom H2O-Animationsteam bei lustigen Spielen, Wettkämpfen oder an den Wasserspielgeräten auspowern lassen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Los geht es jeweils um 13 Uhr am Wellenstrand, im Mediterranbecken und im Außenbereich. Am Donnerstag, 14. Juli, werden die Sommerferien ab 13 Uhr zusätzlich auch noch im Sportbecken mit Spiel und Spaß begrüßt.

Lesen Sie auch:

Lange Sommernacht: Badeland-Sauna bis Mitternacht geöffnet

Endlich ist auch die Sauna wieder mit besonderen Angeboten am Start: Am Freitag, 15. Juli, findet wieder eine „Lange Sommernacht“ statt. Die Saunaanlage ist dann bis Mitternacht geöffnet und bietet ein Eventaufgussprogramm mit Überraschungen und Extras. „Als Gastaufgießer begrüßt das Badeland Andy Hackner, der mit seinen Eventaufgüssen vor allem in Süddeutschland bekannt ist“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Zusätzlich wird auf der Außenterrasse Livemusik von Krishn Kypke geboten. Von 21.30 Uhr bis 23 Uhr können die Saunagäste zudem im Spaßbad (Wellenbecken, Mediterranbecken, Whirlpool) der Badelandschaft textilfrei baden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de