19-Jähriger schwer verletzt – Wolfsburgs Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. In der August-Horch-Passage kam es am Samstagabend zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 19-Jährigen und einem Unbekannten.

Wolfsburgs Polizei sucht Zeugen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, die sich am Samstagabend in der August-Horch-Passage in der Innenstadt ereignet hat. Nach Kenntnisstand der Polizei fuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Roller durch die Passage in Richtung Kleiststraße. Gegen 23.40 Uhr kam es aus noch unklarer Ursache zum körperlichen Streit mit einem unbekannten Mann.

Der 19-Jährige trug schwere Verletzungen davon, wie Wolfsburgs Polizei berichtet.

„Da die Innenstadt zu diesem Zeitpunkt und aufgrund des guten Wetters rege belebt gewesen sein dürfte“, hoffen die Ermittler, dass es Zeugen gibt, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

red

