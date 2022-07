Wolfsburg. Das Fest beim VfR Eintracht Nord in der Wolfsburger Kreuzheide kommt gut an. Auch Sternenkrieger aus „Star Wars“ waren anzutreffen.

Benefizevent „Hand in Hand für Kinder“ sammelt in Wolfsburg 14.000 Euro ein

Viel Spaß haben und dabei Gutes tun, das ist eine ideale Kombination. Für eine solche Verbindung bürgte die Veranstaltung des Vereins „Hand in Hand für Kinder der Region“ im Stadion des VfR Eintracht.

Stars und Sternchen kamen auf die Bühne, Filmfiguren wandelten über den Rasen. Auf einer Kindermeile tobten die Kleinen und Größeren, sie bastelten oder ließen ihre Gesichter mit Schminkfarbe zu bunten Kunstwerken auf Zeit umgestalten. Stelzenläufer Enrico, im Clownskostüm und mit Zylinder, insgesamt ragte er etwa drei Meter in die Höhe, verteilte Traubenzucker-Bonbons. Geplant von Frank und Diana Jödicke sowie Daniel und Jessica Berlemann, vor Ort organisiert vom VfR-Vorsitzenden Mike Krause und seinem Helferteam.

Für jeden war beim VfR Eintracht Nord etwas dabei

Es entwickelte sich ein bunter Mix aus Sport, Spaß und Spiel. Gepaart mit Musik und mit außergewöhnlichen Begegnungen. Zum Beispiel mit Kriegern aus den Star-Wars-Filmen. Zu Gast waren Mitglieder des Clubs „501st Legion German Garnison“ in weißen Rüstungen. Marco (27) aus Wolfsburg und seine Mitstreiter schwitzten unter Schutzpanzer und Helm für den guten Zweck. „Wenn es um Hilfe geht, für Kinder in Not oder auch für andere, dann schwitzen wir gern“, sagten die „Weltraumwesen“. Bestaunt und immer bereit, zum Foto mit den Fans anzutreten.

Mit von der Spendenpartie waren erneut die Barber Angels. Jene Friseure, die an Wochenenden durchs Land reisen, um für Benefiz-Zwecke Haare zu schneiden. Auf deren Stühlen nahmen unter anderem ein

Beim Benefizevent war für jeden etwas dabei – und die Spendensumme passte mit 14.000 Euro auch. Foto: Helge Landmann / regios24

Superman-Double und der riesige Wikinger Olaf, ein Football-Maskottchen, Platz. Blickfang mit leichtem, skurrilen Gruselfaktor waren die „Cos Player“ aus der Gifhorner Region. Eine Gruppe, die sich, inspiriert von japanischen Mangas oder Science-Fiction-Figuren, in futuristischen Kostümen präsentierte.

Die Spendensumme wird auf drei Institutionen aufgeteilt

Fußball wurde ebenfalls gespielt, sowohl von Kinder- und Jugendteams als auch von erwachsenen Kickern. Die Hip-Hopperinnen des VfR mit Trainerin Melanie Jähne kamen beim Bühnenprogramm zu einem bejubelten „Heimspiel“. Für die gute Sache warfen auch die Biker einer „Quad-Fahrer-Gruppe“ ihre Motorräder an und drehten mit Mädchen und Jungen auf dem Sozius einige Runden.

14.000 Euro gingen als Spende ein. Davon profitieren die Trostinsel der Hospizarbeit Wolfsburg, das

Auch Maskottchen für die Kleineren bevölkerten die Anlage des VfR Eintracht Nord. Foto: Helge Landmann / regios24

Grüne Band, es ist der Bundesverband der Hospize, und das Albert-Schweitzer-Familienwerk.

