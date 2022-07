Steimker Gärten in Wolfsburg: Quartiersplatz eröffnet

Am Samstag fand ein Familienfest in den Steimker Gärten mit einem bunten Programm für die ganze Familie statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung eröffnete Volkswagen Immobilien feierlich den Quartiersplatz als lebendige Mitte des jüngsten Wolfsburger Stadtteils.

Bei bestem Sommerwetter hat Volkswagen-Immobilien-Geschäftsführer Meno Requardt den Quartiersplatz in den Steimker Gärten eröffnet. Zusammen mit dem Ortsbürgermeister Stadtmitte, Erich Schubert, wurde das symbolische Band zerschnitten, wie Volkswagen Immobilien auf Linkedin mitteilt.

Damit sei ein weiterer wichtiger Meilenstein für Wolfsburgs jüngsten Stadtteil erreicht. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen seien in bester Feierlaune in Wolfsburgs jüngsten Stadtteil gekommen und hätten sichtlich Spaß gehabt an dem bunten Programm. Sie hätten das vielfältige kulinarische Angebot genossen, auch vom frisch eröffneten Bäckereicafé Cadera, das direkt am Platz liegt. Weitere Einzelhändler und Dienstleister würden bald folgen, der Straßenausbau schreite voran, und ab Herbst sollen auch die Baumpflanzungen starten. Die Bewohnerzahl im Quartier wache beinah täglich.

Steimker Gärten: 22 Hektar und circa 1800 Wohneinheiten

Volkswagen-Immobilien-Geschäftsführer Meno Requardt (links) und Erich Schubert, Ortsbürgermeister Stadtmitte, zerschnitten das symbolische Band. Foto: Volkswagen Immobilien GmbH

Wolfsburgs jüngster Stadtteil – die Steimker Gärten – umfasst nach Angaben von VW Immobilien

22 Hektar mit circa 1800 Wohneinheiten. Im VWI-Bestand sind demnach 237 Wohnungen (Promenadencarré, Lindenhöfe und Weidenplan). Inzwischen leben circa 1100 Menschen im Quartier. An der Nordsteimker Straße entstehe zur Entlastung ein weiterer, temporärer Parkplatz für alle Quartiersbewohner. Ab Herbst soll es seitens VWI einen Quartiersmanager geben. Die Öffnung des Quartiers für den öffentlichen Verkehr ist ab Anfang 2023 geplant. In dem Zuge würden auch die Schranken demontiert und das Quartier werde frei befahrbar.

Alle Infos zum Quartier unter: www.steimkergaerten.de.

red

