Wegen Energiekrise: Wolfsburger warten halbes Jahr auf Öfen

Angesichts explodierender Energiepreise und Sorgen um die Gasversorgung im kommenden Winter suchen viele Wolfsburger nach anderen Energiequellen. Der Wolfsburger Ofenbauer Andreas Kull wird seit Monaten mit Anfragen überrannt. Wer bei ihm einen Ofen für die kalte Jahreszeit kaufen will, hat allerdings jetzt schon schlechte Karten.

„Die Anfragen nach Öfen sind unglaublich hoch. Das geht seit Ausbruch des Krieges so“, schildert Kull, der vor zwei Jahren zusammen mit seiner Frau Brigitte Gareis ein Ofen- und Kaminstudio im Gewerbegebiet Heinenkamp eröffnet hat. „Seit März ist der Run auf unsere Öfen so groß, dass ein halbes Jahr Lieferzeit normal ist“, berichtet er. Ein Hersteller könne sogar erst im kommenden Jahr wieder liefern.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Frühjahr und der Sommer sind für Kull normalerweise schwache Geschäftsmonate. Doch in diesem Jahr verkauften seine Frau und er sowohl im März und April wie auch im Mai so viele Öfen wie sonst im Oktober. Im März, führt er aus, sei der Absatz fünfmal so hoch gewesen wie in einem normalen März, im April und Mai dreimal so hoch wie in den Vorjahresmonaten. „Und das sind alles Neukunden“, sagt er. „Ich bin sehr gespannt, wie es im Oktober wird.“

Mindestens sechs Monate Lieferzeit für einen Ofen

Angesichts der langen Lieferzeiten sei es vielen Kunden schon fast egal, wie der Ofen aussehe und wie teuer er sei, verdeutlicht der Inhaber des Studios Feuerfein. Es gehe nur noch um die Verfügbarkeit.

Die Feuerstellen sind nach Kulls Schilderung zurzeit nicht nur schwer zu bekommen, sie sind auch deutlich teurer geworden. Seit 2021 seien die Preise um rund 30 Prozent gestiegen. Als Grund nennt Kull stark erhöhte Fracht- und Materialkosten. Angesichts der langen Lieferzeit stelle jeder Auftrag für die Hersteller eine Wette darauf dar, was die Rohstoffe ein halbes Jahr später kosten.

Run auf Öfen begann in Wolfsburg mit Kriegsausbruch

Die meisten Kunden von Kull leben in Wolfsburg und einem Umkreis von rund 50 Kilometern. Er verkauft ihnen nicht nur die Öfen, er baut sie auch auf und stattet die Häuser bei Bedarf mit Edelstahl-Schornsteinen aus. Ein erheblicher Teil der Kunden lässt sich einen Ofen ins Haus setzen, weil sie sich von Gas unabhängig machen wollen. „Bei vielen ist es ein Sicherheitsbedürfnis“, sagt er.

Andere entscheiden sich für Holz als Wärmequelle, weil sie Geld sparen möchten. Zwar sind auch die Holzpreise gestiegen – aber nicht im selben Maß wie der Gaspreis und der Fernwärmepreis. Die LSW hatte Ende Juni angekündigt, den Fernwärmepreis zum 1. Juli um rund 70 Prozent zu erhöhen.

Gaspreis und Fernwärmepreis sind stark gestiegen

Familien müssen nach Modellrechnungen des Wolfsburger Energieversorgers pro Monat rund 45 bis 85 Euro höhere Abschläge bezahlen. Die Preise gelten nur noch für ein halbes Jahr. Dann werden sie neu festgelegt.

Ihren Gaspreis hatte die LSW bereits im Januar um 40 Prozent erhöht. Lediglich die Strompreise konnte der Versorger zum 1. Juli senken, da die Bundesregierung bis auf Weiteres die EEG-Umlage gestrichen hat und das Unternehmen diese Erleichterung an die Kunden weitergibt.

Ofenkäufer streben nach Unabhängigkeit bei Energieversorgung

Die aktuelle Lage veranlasst viele Wolfsburger zum Umplanen: Einen bis dato beispiellosen Boom gibt es aktuell nicht nur bei Holzfeueranlagen, sondern auch bei Solaranlagen. Tom und Eckhardt Blechinger vom gleichnamigen Vorsfelder Energiehaus hatten bereits im April berichtet, dass sich die Wolfsburger wegen des Ukraine-Kriegs, des Klimawandels und steigender Energiepreise um Photovoltaikanlagen reißen. Bei ihnen gingen zu diesem Zeitpunkt 150 Anfragen pro Woche ein – und das bereits rapide gewachsene Team konnte im ganzen Jahr nur 650 bis 700 Photovoltaikanlagen aufbauen.

Auch Andreas Kull und Brigitte Gareis würden gerne Handwerker einstellen, um die vielen Aufträge abzuarbeiten. Aber die sind schwer zu finden. Kull berichtet, dass er drei Monate lang „auf allen Kanälen“ Mitarbeiter gesucht habe. „Es meldet sich nicht ein Einziger.“

Auch in der Ofenbranche herrscht Fachkräftemangel

Aller Voraussicht nach wird jetzt ein ukrainischer Ofenbauer bei Feuerfein anfangen. Noch lebt der Flüchtling mit seiner Familie in Frankfurt, eine Fortbildung braucht er auch. Doch Kull sagt: „Wir haben sehr viel Glück gehabt, überhaupt jemanden zu finden.“

Der Ofenanbieter geht davon aus, dass in seiner Branche noch mindestens bis Ende 2024 Fachkräftemangel herrschen wird. Denn bis dahin müssen viele Menschen in Deutschland alte Öfen austauschen. Bis Ende des übernächsten Jahres sind alle Öfen an der Reihe, die ab 1995 gebaut wurden und nicht den Bestimmungen der Stufe 1 der 2010 in Kraft getretenen Bundesimmissionsschutzverordnung entsprechen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de