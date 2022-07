Konzert in Wolfsburg „Jazz & more“: Bluespower spielen Samstag in Wolfsburg

Die Konzertreihe „Jazz & more“ geht weiter: Am Samstag, 16. Juli, treten Bluespower seit 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt auf. Beim dritten von insgesamt sechs Jazz-&-more-Konzerten erwartet die Besucherinnen und Besucher unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz druckvoller Blues, kündigt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft an. Präsentiert wird das Konzert von Ehme de Riese. Der Eintritt ist kostenlos.

Energiegeladene Eigenkompositionen und Cover-Stücke

Die Band Bluespower wurde 1985 gegründet und trägt ihren Namen nicht ohne Grund: Mit energiegeladenen Eigenkompositionen und Cover-Versionen von Blues-Legenden wie BB King, Muddy Waters oder Willie Dixon zieht die Band seit Jahren Jung und Alt in ihren Bann.

Durch Ute Mark an der Posaune und Sven Jordan an den Keyboards, die seit September zur „Kernband“ gehören, hat die Musik noch mehr Power und Drive bekommen. Stücke wie „Let The Good Times Roll“ von Louis Jordan, „Jump Jive And Wail“ von Louis Prima oder „Love At First Sight“ von Little Milton sind dafür der beste Beweis. Bluespower steht für druckvollen Blues und Spielfreude, die sich auf das Publikum überträgt.

„Jazz & more unter dem Glasdach ist für uns seit vielen Jahren eine ganz besondere Veranstaltung“, betont Bandleader Fritz Köster. „Der Ort, viele bekannte Gesichter, die freundliche Atmosphäre – wir freuen uns schon immer lange im Voraus auf diesen Auftritt.“

„Jazz & more“: Keine Reservierung für Jazz-Konzerte

Die traditionsreiche Konzertreihe „Jazz & more“ wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 23. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 2. Juli bis zum 6. August 2022 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Für den Besuch der „Jazz & more“-Konzerte ist in diesem Jahr keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

„Jazz & more“: Die Konzertreihe im Überblick

16. Juli 2022: Bluespower

23. Juli 2022: Ellingtones

30. Juli 2022: Brazzo Brazzone

6. August 2022: Traditional Old Merry Tale Jazzband

