Gienapp ist erste Präsidentin der Rotarier Gifhorn-Wolfsburg

Wolfsburg. Die Zahnärztin löst Diethelm Mislak an der Spitze der Rotarier aus Gifhorn-Wolfsburg ab. Sie hat ambitionierte Ziele.

Premiere beim Rotary-Club Gifhorn-Wolfsburg: Nach dem turnusgemäßen Ende der Präsidentschaft übergab Diethelm Mislak die Amtsgeschäfte im Rahmen einer Feierstunde an Zahnärztin Dr. Claudia Gienapp. Sie ist damit die erste Frau an der Spitze des Rotary-Clubs, wie dieser in einer Mitteilung bekannt gibt.

Gienapp blicke jedoch schon auf ein langjähriges Engagement, besonders im internationalen Jugendaustausch von Rotary, zurück. Im Rahmen der Amtsübergabe würdigte die neue Präsidentin ihren Vorgänger Diethelm Mislak für sein Engagement in den vergangenen zwölf Monaten. Im Rahmen seiner Präsidentschaft wurden über 60.000 Euro Spenden für humanitäre Projekte gesammelt, unter anderem zur Unterstützung von Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal sowie für Geflüchtete aus der Ukraine. Zudem wurde sich im Rahmen der wöchentlichen Clubmeetings mit hochkarätigen Referenten über die viele Facetten des Themas Klimawandel und Nachhaltigkeit ausgetauscht.

Gienapp plant zahlreiche Aktionen fürs Gemeinwohl

Die neue Präsidentin Dr. Claudia Gienapp gibt sich für ihr Amtsjahr das Motto „Freundschaft nach innen und Service nach außen“. Konkret führte sie dazu aus, dass Freundschaft auch die Partnerinnen verstorbener Clubmitglieder umfasse und deren Unterstützung und Teilnahme an Clubaktivitäten nicht vernachlässigt werden dürfe. Sie plane diverse Aktionen für das Gemeinwohl. Dabei sollen sogenannte „Hands-on-Projekt“ im Vordergrund stehen, bei denen sich die Mitglieder aktiv für Wohltätigkeitsprojekte einbringen. Gienapp werde auch dem internationalen Jugendaustausch als Koordinatorin weiter zur Verfügung stehen.

