Wolfsburg feiert im August ersten Christopher Street Day

In vielen Städten der Welt findet jedes Jahr eine farbenfrohe CSD-Parade statt. Viele Teilnehmer ziehen, wie das Bild zeigt, beim Christopher Street Day mit Regenbogenfahnen durch die Straßen. Am 19. August findet der erste Aktionstag in Wolfsburg statt.

Am dritten Freitag im August wird es farbenfroh in der VW-Stadt: Ein Bündnis aus Wolfsburger Jugendorganisationen will am 19. August mit dem ersten Christopher Street Day ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz gegenüber Lesben, Schwulen und queeren Menschen setzen. Geplant ist ein Parade-Zug durch die Innenstadt und eine Abschluss-Party am Jugendhaus Ost.

Der Christopher Street Day (CSD) erinnert an Proteste, mit denen sich Homosexuelle 1969 in New York gegen Polizeigewalt wehrten. In vielen Städten der Welt findet jedes Jahr ein CSD-Umzug der LGBTQ+-Community – dazu gehören lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und queere Menschen – statt. Die größten Veranstaltungen in Deutschland sind in Berlin und Köln. Dort ziehen Hunderttausende, oft bunt kostümiert, zu Fuß oder mit Musiktrucks durch die Straßen.

Wolfsburger Jugendliche organisieren Christopher Street Day

Mit so vielen Teilnehmenden rechnen die Organisatoren in Wolfsburg nicht. „Es ist schwer einschätzbar, wie viele kommen – 100 Leute wären cool“, sagt Vito Brullo. Der 17-Jährige ist Mitglied der Grünen Jugend Wolfsburg, die den Christopher Street Day gemeinsam mit der Jugendorganisation Falken federführend organisiert.

Die Idee zum Aktionstag kam im Herbst vergangenen Jahres auf. Unterstützt werden die Jugendlichen, wie Brullo erzählt, unter anderem vom Stadtjugendring und dem Queeren Netzwerk Gifhorn. Das achtköpfige Planungsteam hofft auf finanzielle Unterstützung durch das Programm „Demokratie leben!“ des Bundes.

CSD Wolfsburg: Es geht um Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz

Die Botschaft, die von diesem Tag ausgehen soll: Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz. „Wolfsburg ist die fünftgrößte Stadt in Niedersachsen und hat bislang noch keinen eignen Christopher Street Day. Wir haben das Gefühl, dass es auch hier ein Verlangen gibt, für Toleranz zu werben“, erklärt Mit-Organisator Vito Brullo. Auch in der VW-Stadt gebe es eine queere Gemeinschaft. Vielen Bürgerinnen und Bürgern sei das nicht bewusst.

Schrilles Kostüm bei der diesjährigen CSD-Parade im Juli in Köln. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Kundgebung, Parade und Abschluss-Party in Wolfsburg

Der Wolfsburger Christopher Street Day startet am 19. August mit einer Kundgebung vor dem Rathaus. Sammeln ist um 15.30 Uhr. Dort gibt es erste Redebeiträge, bevor der farbenfrohe Parade-Zug gegen 16 Uhr durch die Stadt zieht. Die Route führt zunächst durch die Fußgängerzone bis zum ZOB. Dort soll es weitere Reden geben.

Anschließend geht es über die Heßlinger Straße und den Berliner Ring – voraussichtlich auf dem Gehweg – bis zum Jugendhaus Ost im Walter-Flex-Weg. „Dort ist der Abschluss mit Musik und Infoständen geplant“, berichtet Brullo. Verschiedene Organisationen aus Wolfsburg und der Region hätten bereits angekündigt, sich zu beteiligen. „Es ist auch ein Catering vorgesehen“, so Brullo.

Die Musik-Acts sind schon gebucht: Neben „Tankstellensport“ (Hip-Hop, Rap) spielt am Abend auch die Wolfsburger Band „Friederike und die United Sexy Boys“ (Rock). Die Bandauftritte sollen gegen 20 Uhr auf der Wiese vor dem Ost starten.

CSD in Wolfsburg: Keine großen Parade-Wagen

Große Parade-Wagen wie in Berlin oder Köln wird es in Wolfsburg nicht geben. „Wir wollen es einfacher halten und ziehen mit Musikboxen und Fahnen durch die Stadt“, sagt Brullo. Die Organisatoren wollen erst einmal Erfahrungen sammeln. „Jeder ist eingeladen, mitzulaufen und Flagge zu zeigen“, ruft Brullo auf. Der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt, Regenbogenflaggen als Symbol der Bewegung und bunte Kostüme erwünscht. „Darüber würden wir uns freuen“, betont Brullo.

