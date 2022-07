Mobilfunkausbau: Hier surfen Sie jetzt in Wolfsburg schneller

Wolfsburgerinnen und Wolfsburger können in einigen Bereichen der Stadt schneller surfen. Die Telekom hat die Mobilfunk-Versorgung in der VW-Stadt ausgebaut. Das Unternehmen hat dafür laut Mitteilung einen Standort neu gebaut und zwei mit LTE erweitert.

„Der Neubau befindet sich in der Reislinger Straße/Sandkrugstraße. Eine LTE-Erweiterung haben wir im Ortsteil Heiligendorf (Klöppelnstraße) realisiert. Die zweite Erweiterung ist am Standort im Gewerbegebiet Hatttorf in der Straße Heinenkamp“, teilt eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage mit.

Durch den Ausbau vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in Wolfsburg und es stünde insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Je mehr Bandbreite, desto schneller können Wolfsburgerinnen und Wolfsburger im Internet surfen. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Zwei Standorte dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn.

Fünf weitere Standorte in Wolfsburg in Planung

Die Telekom betreibt in Wolfsburg nach eigenen Angaben jetzt 66 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2024 sollen weitere fünf Standorte hinzukommen, so das Unternehmen. „Zusätzlich sind an 18 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant“, heißt es in der Mitteilung.

Bundesweit sind mehr als 34.000 Standorte in Betrieb. Zusätzlich baut der Mobilfunkanbieter jährlich rund 1500 neue Standorte auf. Hinzu kämen LTE- und 5G-Erweiterungen an bestehenden Standorten.

red

