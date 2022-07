Wolfsburg. Der Rat hat die Planung für einen Supermarkt am Dunantplatz gestartet. Doch Edeka und die Stadt sollen noch verhandeln, und Nahkauf ist bald weg.

Wo heute die Kaffeerösterei ist, soll in einigen Jahren ein Supermarkt stehen. Wenn sich Edeka wirklich für den Wolfsburger Dunantplatz entscheidet.

Einkaufen Zittern um neuen Supermarkt am Wolfsburger Dunantplatz

Rund 3000 Menschen am Eichelkamp und Klieversberg werden ab 2024 voraussichtlich ohne Supermarkt auskommen müssen. Um die Lücke, die der Nahkauf nach seiner Schließung hinterlassen wird, möglichst schnell zu füllen, hat der Rat jetzt einstimmig eine Neuaufstellung des Bebauungsplans auf den Weg gebracht.

Ziel ist der Bau eines Supermarktes mit darüberliegenden Wohnungen – an Stelle der Häuser, in denen sich die Salzgrotte, ein Pizzalieferdienst und die Kaffeerösterei Olivier befinden. Da der Neubau größer werden soll als die bestehenden Gebäude, sind voraussichtlich auch Veränderungen an der Röntgenstraße und Planckstraße notwendig. Mitgeplant wird zudem eine Tiefgarage.

Ob Edeka tatsächlich kommt, ist allerdings noch nicht gesetzt. Die Kette hat zwar Interesse bekundet, doch gibt es noch einiges zu klären.

Werden sich die Stadt Wolfsburg und Edeka in Sachen Dunantplatz einig?

In der jüngsten Sitzung des Ortsrates Mitte-West formulierte ein Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Stadtplanung vorsichtig, dass der Investor bereit sei, ernsthaft zu prüfen, ob er dort baue. Ein Problem ist, dass im Boden liegende Kanäle einen Neubau verteuern könnten. Außerdem widerspricht der seit langem bestehende Wunsch des Ortsrates nach einer Verschönerung des Dunantplatzes dem Bedarf eines Supermarktes an Parkplätzen vor der Tür. Man müsse schauen, so der Verwaltungsmitarbeiter, worauf sich Stadt und Investor über den Sommer einigen könnten.

Im Ortsrat ist man angesichts der potenziellen Lücke bei der Nahversorgung besorgt. „Wir haben jetzt einen Investor. Einen. Und den dürfen wir auf keinen Fall verlieren“, stellte Velten Huhnholz (PUG) fest. Er forderte ein gutes Zusammenspiel zwischen Stadtverwaltung, Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft sowie dem Investor, damit zwischen der Schließung des Nahkaufs und der Eröffnung eines neuen Supermarktes nicht zu viel Zeit liegt

Parkplätze sind Knackpunkt bei Supermarkt-Ansiedlung

Auch Silvestro Gurrieri (SPD) warnte davor, den Investor zu verschrecken. „Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir ihm ein bisschen entgegenkommen, damit er das Angebot annehmen kann“, mahnte er.

In der Ratssitzung äußerte sich Ortsbürgermeister Sabah Enversen (SPD) ähnlich. „Wir müssen jetzt das Eisen schmieden, so lange es heiß ist“, forderte er. Die Zinsentwicklung und die Baukostensteigerungen seien für den Investor keine Kleinigkeit. „Wir müssen alles tun, um den Investor und Betreiber zu unterstützen. Jeder Tag, den wir heute verlieren, ist gefährlich für das ganze Konzept“, so Enversen.

Nahkauf am Eichelkamp wird erst einmal Lücke hinterlassen

Kritik äußerte der Sozialdemokrat sowohl im Rat als auch in der vorausgegangenen Ortsratssitzung daran, dass ein Gestaltungswettbewerb für den Dunantplatz erst Anfang 2023 stattfinden soll. „Ohne Platz findet dieses Gebäude nicht statt und auch die Nahversorgung nicht statt“, meint er.

Aus Verwaltungssicht kann die Platzgestaltung aber erst geplant werden, wenn klar ist, dass sich der Supermarkt ansiedelt. Wie schnell die Planung und Entscheidungsfindung dann geht, ist fraglich: Im Ortsrat warnte die Verwaltung schon einmal davor, dass die Geschäftsbereiche alle mit Trinity beschäftigt seien. „Wir werden nicht die vollen Kapazitäten in dieses Projekt legen können“, sagte der anwesende Baurat.

