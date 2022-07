Kabarettist Dieter Nuhr stichelt in Wolfsburg

Wolfsburg. Der Satiriker Dieter Nuhr tritt zum Start des „Sommerlachens“ in der Autostadt in Wolfsburg auf. Auch das Streitthema Gendern wird behandelt.

Dieter Nuhr geht noch „zum Arzt, nicht zur Heilkraft“. Er gendert, um zu entlarven, wie absurd dies ist. Und er bekennt sich dazu, „alt, weiß und Mann“ zu sein. Nuhr ist ein bissiger Satiriker, der messerscharf gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufspießt: In einer Schule wurde der Wettlauf verboten, weil, so zitiert er die Originalbegründung, „einige schneller sind als andere“.

Nuhr auf der Panoramabühne zum Auftakt des „Sommerlachens“ in der Autostadt ist „Kein Scherz! Update“ (So der Name seines Programms), sondern ein Vergnügen, das nach 90 Minuten erst mit einer Zugabe endete.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nuhr spottet über das Verbrenner-Aus

Wortgewand, treffsicher in den Pointen, sorgfältig gewählte, stilistisch feine, manchmal derbe Worte: Satire auf hohem Niveau, inhaltlich wie sprachlich. Dabei setzte Nuhr gekonnt seine gut beherrschte Körpersprache ein: leichte Drehungen, nervöses Trippeln, nachdenkliche Kopfhaltung, Unfassbarkeit ausdrückendes Antippen der rechten Stirn, verzweifeltes Kopfschütteln, trotzige Jetzt-erst-Recht-Posen, gewollte Sprechpausen – denen unverhoffte Wendungen folgten.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Nur allzu gern hörte das Wolfsburger Publikum seinen Spott über das Aus für Verbrenner-Motoren: Es fehle an Ladesäulen, Batterien und Fabriken für Elektro-Autos. Das immer wieder ein Tempolimit auf Autobahnen gefordert wird, begründet er mit dem Sicherheitsbedürfnis der Deutschen. Es würde nicht reichen, zehn und drei Stundenkilometer-Limits würde alsbald folgen, letztlich der aufrechte Gang verboten, weil ein Mensch nur im Kriechen nicht fallen könne.

Nuhr ist Kabarettist, auch ein Humanist und Aufklärer – einer, der für eine vorurteilsfreie Sicht auf alle bewegenden Fragen eintritt, vor Hysterien warnt, die er sorgfältig aufgelistet, letztlich alle überstanden haben. Ohne wie US-Präsident Biden im Vorjahr auf der Umweltkonferenz in Glasgow zu bitten: „God save the planet“. Denn der habe auch Leggins in Größe 56 zugelassen. Er ist so frei, denn vor einer möglichen Humorpolizei ängstigt er sich nicht.

Für Nuhr ist Deutsch ein Kulturgut

Aber glashart kritisierte er den Trend, Gesinnung öffentlich zu machen durch pädagogisierendes Gendern in der Sprache. Wer nicht mitmache, sei ein Feind. „Das ist in totalitären Systemen üblich“, warnt Nuhr. Scharfsinnig fragte er, warum denn Ungarn und die Türkei, deren Sprachen kein grammatikalisches Geschlecht kennen, autoritär regiert werden.

Ihm geht es um die deutsche Sprache als Kulturgut. Die dürfe rotzig, frech und anmaßend sein, habe aber ein grammatikalisches Geschlecht: „Der Tisch schrie nicht, ich bin männlich.“ Lehrer sei ein Substantiv, gebildet aus dem Verb lehren. Lehrerin also eine weibliche Form: „Männer haben keine eigene.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de