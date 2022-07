2,46 Promille – Wolfsburger Radfahrer fährt gegen Hauswand

Wolfsburg. Der 61-Jährige ist am Montag in Schlangenlinien über die Saarstraße gefahren. Die Fahrt endete mit einer Kopfplatzwunde im Wolfsburger Klinikum.

In Wolfsburg hat sich am Montag ein Radfahrer verletzt, weil er betrunken gegen eine Hauswand prallte. (Symbolbild)

In der Saarstraße in Wolfsburg ist am Montagnachmittag ein 61-jähriger Fahrradfahrer gegen eine Hauswand gefahren. Hierbei verletzte sich der Mann leicht.

Dass der Radfahrer alkoholisiert war, hatte zuvor bereits ein Zeuge bemerkt, wie Wolfsburgs Polizei berichtet: Der 61-Jährige fuhr wohl in starken Schlangenlinien über die Saarstraße in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße. „Ehe sich der Zeuge versah, verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und fuhr gegen eine Hauswand. Dabei kam er zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gemeinsam mit einem weiteren Passanten leistete der Zeuge bis zum Eintreffen des Rettungswagens erste Hilfe. Der 61-Jährige wurde in das Klinikum transportiert. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Das Fahrrad sowie die Hauswand blieben unbeschädigt.

Einbruch in Einfamilienhaus am Rothenfelder Markt

Am Rothenfelder Markt sind Unbekannte zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagnachmittag, 16.20 Uhr, in ein Haus eingebrochen. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Klar ist nur: Die Einbrecher kamen laut Wolfsburgs Polizei über ein angrenzendes Grundstück in den Garten des Einfamilienhauses und brachen die Terrassentür auf. Sie durchsuchten Räume und Schränke – und nahmen Schmuck mit.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 bei der Polizeiwache melden.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de