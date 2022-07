Wolfsburgs Polizei zieht betrunkene Fahrer aus dem Verkehr

Wolfsburg. Vor den Augen der Polizei über rot fahren? Das gibt zumindest eine Kontrolle. Zwei Fahrer in Wolfsburg gehen jetzt zu Fuß.

Zwei angetrunkene Autofahrer hat die Polizei Wolfsburg am Wochenende erwischt (Symbolbild). Einer hatte zuvor das Zivilfahrzeug der Beamten geschnitten.

Gleich zwei Mal sind der Wolfsburger Polizei Autofahrer, die nicht mehr nüchtern waren, ins Netz gegangen, weil sie vor den Augen der Beamten eine rote Ampel überfahren hatten.

Zunächst war den Polizisten einer Zivilstreife am Samstag gegen 0.18 Uhr ein Wagen auf, weil er so dicht an dem Zivilfahrzeug der Polizei vorbeigefahren war, dass es nur sehr knapp nicht zum Zusammenstoß kam. Anschließend fuhr der Fahrer noch bei rot über eine Ampel.

Fahrer ignoriert in Wolfsburg die Polizei

Die Beamten entschlossen sich, den Wagen zu kontrollieren, doch das war gar nicht einfach, denn der Fahrer missachtete die Anhaltesignale des zivilen Polizeiwagens. Erst in einer Sackgasse konnte die Polizei das Fahrzeug stoppen. Der 26-jährige Fahrer hatte laut Atemalkoholtest einen Wert von 0,53 Promille.

Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum. Die Polizisten kassierten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Vor der Polizei über rot gefahren – Kontrolle

Am frühen Sonntagmorgen dann eine ähnliche Szene: Vor den Augen der Beamten fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf der Heinrich-Nordhoff-Straße über eine rote Ampel. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Der Atemtest ergab 1,09 Promille.

Auch hier folgte das ganze Programm: Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und Strafverfahren.

