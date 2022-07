Maskierte brechen in Wolfsburger Schuhgeschäft ein

Wolfsburg. Die Täter werden bei ihrem Einbruch in der Porschestraße gestört. In Detmerode scheitern Einbrecher mit einem Gullydeckel an der Tankstellentür.

In der Porschestraße sind Unbekannte am Montagmorgen in ein Bekleidungs- und Schuhgeschäft eingebrochen. (Archivbild)

Zwei maskierte Täter sind am Montagmorgen in ein Schuh- und Bekleidungsgeschäft in der Porschestraße eingebrochen. Gegen 4 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin die Einbrecher im Schuhgeschäft an der Ecke zur Kaufhofpassage gesehen.

„Noch bevor sie die Polizei verständigen konnte, verließen die Unbekannten das Geschäft und flüchteten in Richtung Maximilian-Kolbe-Weg“, berichtet Wolfsburgs Polizei. Ob die Täter etwas entwendet haben oder sich vorher gestört gefühlt haben, ist bisher nicht bekannt.

Einbrecher scheitern bei Detmeroder Tankstelle

Der Versuch unbekannter Täter, zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Detmerode einzubrechen, missglückte hingegen. Eine Mitarbeiterin entdeckte am Sonntagmorgen die beschädigte Eingangstür der Tankstelle. Offenbar hatten die Täter versucht, mit einem Gullydeckel die Tür einzuschmeißen. Dies misslang jedoch.

Laut Wolfsburgs Polizei muss die Tat zwischen 23 und 7 Uhr passiert sein. Zeugen, die verdächtige Personen oder auch die maskierten Täter bei der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 an die Wache in der Heßlinger Straße zu wenden.

red

