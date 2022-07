Stand-up Comedian Özcan Cosar im „Comedyflash“-Club in Prenzlauer Berg. Am Donnerstag, 4. August, tritt er beim Festival Sommerlachen auf der Lagunenbühne der Wolfsburger Autostadt auf.

Wolfsburg. Der Kabarettist Özcan Cosar will beim Sommerlachen in der Autostadt in Wolfsburg nicht politisch werden, sondern privat. Ein Gespräch.