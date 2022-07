Wolfsburg. In einem Friseursalon in Wolfsburg wurde eingebrochen. Ein Fahrradfahrer war betrunken mit über 2 Promille unterwegs.

In einen Friseursalon in der Hallesche Straße in Wolfsburg sind Unbekannte eingebrochen. (Symbol)

Polizei Wolfsburg Einbruch in Wolfsburger Friseursalon - Glastür zerstört

Zwischen Mittwochabend 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen 04.25 Uhr sind Unbekannte in die Geschäftsräume eines Friseursalons in der Hallesche Straße in Wolfsburg eingebrochen. Der angerichtete Schaden dürfte sich dabei auf mindestens 3000 Euro belaufen, berichtet die Polizei.

Eine Passantin habe am Donnerstagmorgen um 4.25 Uhr den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zur fraglichen Zeit ungehindert an das Geschäft welches sich im dortigen Einkaufszentrum befindet, heißt es. Hier zerstören sie laut Meldung mit brachialer Gewalt die Glasfüllung der Eingangstür und gelangen so ins Innere des Friseursalons.

Scheinbar zielgerichtet begaben sie sich in die hinteren Büroräume und öffneten mit zerstörerischer Kraft einen Büroschrank aus dem sie die Trinkgeldkassen der Angestellten sowie eine Geldtasche, alles mit ungekanntem Inhalt entwendeten, so die Polizei. Danach verließen sie den Ort des Geschehens und flüchteten in derzeit unbekannte Richtung, heißt es weiter.

Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass Anwohner verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460.

Radfahrer in Wolfsburg mit 2,48 Promille unterwegs

Am Mittwochabend kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Wolfsburg einen 59 Jahre alten Radfahrer, der auf seinem Fahrrad den Radweg der Hauptstraße in Richtung Esbeck befuhr.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 59-Jährigen starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest, berichtet die Polizei. Ein Atemalkoholtest habe 2,48 Promille ergeben.

Daraufhin wurde dem Radfahrer im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt, heißt es weiter.

