Von Natur bis Stadthistorie: Führungen durch Wolfsburg im August

Bei einem Rundgang durch die Museumswohnung erhalten Interessierte einen Einblick in die Geschichte und den Baustil der 1938 geplanten Höfe in der Wolfsburger Goethestraße.

Die Stadtführungen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bieten auch in diesem Sommer wieder eine Möglichkeit für eine Entdeckungsreise durch die Stadt Wolfsburg. Im August lädt die WMG laut Mitteilung zu mehreren spannenden Touren ein.

Tour durch den Wolfsburger Stadtwald

Den Auftakt der öffentlichen Stadtführungen macht am Samstag, 6. August, die Tour „Naturerlebnisse im Wolfsburger Stadtwald“. Die Teilnehmer erfahren bei einer Wanderung durch das Hasselbachtal Wissenswertes zur Trinkwasserversorgung in Wolfsburg sowie zu den Brunnen und Quellen, die sich entlang des Wanderwegs erstrecken. Im Anschluss genießen die Interessierten Kaffee und Kuchen im Parkhotel Wolfsburg, das sich mitten im Grünen des Stadtteils Steimker Berg befindet. Die Tour startet um 14 Uhr am VW-Bad am Berliner Ring 41. Erwachsene zahlen für die Veranstaltung 15 Euro, Kinder 12,50 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist bis Samstag, 30. Juli, erforderlich.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Märchentour im Wolfsburger Hasselbachtal

Am 14. August 2022 steht eine „Märchentour mit Kinderbuchautorin Nicole Schaa“ auf dem Programm. Die Teilnehmenden entdecken den Zauberwald im Wolfsburger Hasselbachtal mit der kleinen Waldfee Schimmerie Harztropf. Die Führung ist für Kinder ab sechs Jahren in Begleitung eines Erwachsenen geeignet. Start der zweistündigen Tour ist um 15 Uhr am VW-Bad. Die Teilnahmekosten betragen 15 Euro für Erwachsene und 12,50 Euro für Kinder. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 45 Euro. Die Anmeldefrist läuft bis zum 5. August.

Tour zur Entstehungsgeschichte des Allersees

Bei der Tour „Allerpark mit Snack und Cocktail“ erfahren die Teilnehmenden am 20. August 2022 alles zur Entstehungsgeschichte des Allersees und können sich einen Überblick über die Freizeitangebote, die der 130 Hektar große Allerpark zu bieten hat, verschaffen. Direkt am Allersee gelegen, empfängt das Courtyard by Marriott die Teilnehmenden nach dem Spaziergang zu einer original Volkswagen Currywurst (auch in der vegetarischen Variante) und einem Cocktail. Beginn ist um 17 Uhr an der Bushaltestelle BadeLand. Erwachsende zahlen 26 Euro, Kinder 20 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 12. August erforderlich.

Historische Stadtführung durch Fallersleben

In Zusammenarbeit mit dem Denkmalverein Fallersleben e. V. bietet die WMG am 21. August 2022 eine historische Stadtführung durch einen Teil des Schlossparks und die Altstadt Fallersleben. Bei „Straßentheater – Szenen im Historischen Fallersleben“ erfahren die Teilnehmenden in eineinhalb Stunden Wissenswertes über die mehr als 1000-jährige Geschichte von Fallersleben und die Menschen, die dort gewirkt und gelebt haben. Beginn ist um 15 Uhr an der Schlosstreppe Fallersleben. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre nehmen kostenfrei teil. Die Anmeldefrist läuft bis zum 19. August.

Rundgang durch die Museumswohnung

Am 28. August 2022 erhalten Interessierte beim einstündigen Rundgang „Die Museumswohnung mit Café-Ausklang“ einen Einblick in die Geschichte und den Baustil der 1938 geplanten Höfe in der Goethestraße und besichtigen die Museumswohnung. Zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen in Rizzos Café auf der Piazza Italia. Start des Rundgangs ist um 15 Uhr in der Museumswohnung in der Schillerstraße 30. Erwachsene zahlen 15 Euro und Kinder 12 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 24. August erforderlich.

Interessierte können sich für die kostenpflichtigen Stadtführungen in der Tourist-Information im Wolfsburg Store, per Mail an tourist@wolfsburg.de oder auch online unter www.wolfsburg-reisen.de/reiseangebote/stadtfuehrungen anmelden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de