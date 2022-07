Verkaufsoffene Sonntage im DOW: Klingt gut und schmeckt gut

Wolfsburg. An den Wochenenden vom 29. bis 31. Juli und 5. bis 7. August kann in den Designer Outlets Wolfsburg auch sonntags geshoppt werden – unter anderem.

Die beiden nächsten beiden Sonntage sind verkaufsoffen: Am 31. Juli und 7. August kann jeweils von 13 bis 18 Uhr in den Designer Outlets Wolfsburg (DOW) auch sonntags geshoppt werden. Die nächsten beiden verkaufsoffenen Sonntage laufen unter den Mottos „Street Music Festival“ und „Food Fashion“, wie das DOW mitteilt. Die Besucherinnen und Besucher erwarten ereignisreiche Wochenenden.

Seit knapp zehn Jahren findet im DOW das Music Fashion Festival statt und lädt die Besucher zu einem unterhaltsamen Wochenende voller musikalischer Klänge, Mode und kulinarischem Genuss ein. Wie auch schon in den Jahren zuvor werde eine Mischung aus unterschiedlichsten Bands das Shoppingerlebnis am gesamten Juliwochenende untermalen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spannende lokale und überregionale Bands in Wolfsburg

„Wir freuen uns sehr, auf verschiedenen Bühnen im Center diverse spannende lokale und überregionale Bands präsentieren und so unser Center für das Wochenende in eine große Bühne verwandeln zu können. Wir wollen für unsere Besucher*innen so eine ungezwungene und entspannte Atmosphäre schaffen. Über die Jahre ist die Veranstaltung immer weitergewachsen und konnte so auch an Überregionalität gewinnen“, erläutert Michael Ernst, Center Manager des Centers das kommende Event-Wochenende.

Zudem finde am Freitag, 29. Juli, eine modische Neueröffnung statt, und das Center werde um zwei neue Marken erweitert: Baldessarini und Pierre Cardin ergänzen ab Freitag das Shoppingerlebnis in Wolfsburg.

Musikalisches Highlight: Vorgeschmack auf „Riaz & Friends“

Nachdem sämtliche Attraktionen in den letzten Jahren pandemiebedingt in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden mussten, soll das Street Music Festival in diesem Jahr mit diversen Bands wieder nach und nach zu seinem alten, umfangreicheren Format zurückfinden. Speziell der verkaufsoffene Sonntag wird unter dem Motto „Riaz & Friends x Designer Outlets“ laufen und soll einen Vorgeschmack auf das traditionelle Riaz & Friends-Konzert geben. Fabian Riaz, der von „The Voice of Germany“ und dem VfL Wolfsburg bekannt ist, lädt für dieses Konzert befreundete Musiker ein, die im September in Schöningen auftreten werden.

Als kleine Kostprobe auf dieses nahende Konzert-Highlight werden am kommenden Sonntag drei Bands und Singer-Songwriter bereits in den Designer Outlets Wolfsburg auftreten. Bei der Auswahl der Künstler*innen ist für jede Generation etwas dabei.

Shoppen und Schlemmen: Designer Outlets vereinen Fashion & Food

Auch die Veranstaltungsserie „Fashion & Food“ gehöre schon seit mehr als zehn Jahren zu den Special-Events der Designer Outlets und gelte bereits als Tradition: Am ersten Augustwochenende sind wieder verschiedenste Foodtrucks aus der Region und darüber hinaus zu Gast in Wolfsburg. Es gibt einiges zu entdecken, denn nicht nur größere, schon bekannte Food-Trucks werden vor Ort sein – das kulinarische Angebot wird auch durch lokale Food-Newcomer ergänzt werden.

So werden in diesem Jahr beispielsweise der lokale Food-Truck-Anbieter „Gold Fink“ mit Waffeln und Hack Roll, ein Eis-Konzept aus, La Creperie Peine, dabei sein, und auch eine lokale Brauerei wird ihre Produkte im Center anbieten. Zudem stehen Grill-Pavillon und Frozen Yogurt aus Hamburg und vieles mehr auf dem Programm. Abgerundet wird dieses von zusätzlichen Aktivitäten wie temporären Spielplätzen und weiteren Spiel-Angeboten wie zum Beispiel Tischtennis und Tisch-Fußball.

Für die ganze Familie soll etwas dabei sein

„Bei der Auswahl der Anbieter*innen für unsere Eventhighlights achten wir besonders darauf, dass etwas für die ganze Familie dabei ist – sowohl kulinarisch, musikalisch aber auch das restliche Unterhaltungsprogramm betreffend“, ergänzt Ernst den Hintergrund der Wochenend-Konzepte. Diese laden nach seinen Worten dazu ein, sowohl die kulinarische Vielfalt der Stände, als auch die musikalischen Klänge bei einem Einkaufsbummel mit der ganzen Familie oder auch mit Freund*innen zu genießen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de