VfLerinnen im EM-Finale: Stadt will Public Viewing anbieten

Die Begeisterung über die DFB-Frauen ist riesig, die Stadt will jetzt spontan fürs EM-Finale am Sonntag ein Public Viewing anbieten.

Wolfsburg. In Berlin, München, Köln oder im Norden in Flensburg steht spätestens seit dem Halbfinale Rudelgucken der Europameisterschaften im Mutterland des Fußballs an. Sommer, Sonne, Fußball – der EM-Virus hat ungezählte Fans längst erfasst. Und auch Wolfsburg arbeitet am Public Viewing. Mit acht VfLerinnen stellen die Grünweißen schließlich auch das Gros des DFB-Teams.

Anpfiff in Wembley ist Sonntagabend, 18 Uhr. Das Stadion ist ausverkauft. Gegner: Die Engländerinnen, die sich wie die Deutschen durch ein mitreißendes Auftreten im Turnier den Finaleinzug gesichert haben.

Neben dem Teamspirit und dem grenzenlosen Kampfgeist, den das Team von Martina Voss-Tecklenburg zeigt, ist es nicht zuletzt die Geschichte von Alexandra Popp, die in die Fußball-Historie eingehen wird.

Vielleicht ist es diese Szene im Film „Das Comeback der Kapitänin“, die es am besten zum Ausdruck bringt, welchen ungewöhnlichen Weg die Anführerin der Wölfinnen zurückgelegt hat. Bea Havekost, stadtbekannte ebenso geschätzte wie „gefürchtete“ Physio-Therapeutin wirft „Poppi“, die auf einem See bei Bokensdorf auf dem Sup-Board balanciert Bälle zu. Die die Stürmerin unablässig zurück köpfen muss. Der Film steht in der ARD Mediathek. Das Ende des verrückten Comebacks ist bekannt, sechs Tore hat Kapitänin Popp bei der Euro bereits erzielt.

Stadt will Public Viewing organisieren

Konzentriert und fokussiert zeigt sich das Team (links Trainerin Martina Voss-Tecklenburg) am Tag nach dem Triumpf gegen Frankreich schon wieder. Das Finale ist fest im Blick . Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Die Stadt ist mächtig stolz auf ihre Aushängeschilder. Die Leistungen der Frauenfußball-Nationalmannschaft hätten die Menschen in ganz Deutschland begeistert, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb soll es dieserorts auch am Sonntag zum EM-Finale ein Public Viewing geben. Im Moment werde zusammen mit mehreren Partnern nach einem passenden Veranstaltungsort gesucht und es laufen organisatorische Absprachen sowie die Prüfung der verschiedenen Alternativen.

OB fiebert am Urlaubsort mit

Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Die Spielerinnen vom VfL haben einen gewaltigen Anteil am Erfolg und in unserer Stadt fiebern viele Fans und auch ich persönlich bei jedem EM-Spiel mit. Für das Finale möchten wir ermöglichen, dass alle Fans gemeinsam beim Public Viewing die Daumen drücken und hoffentlich den EM-Titel feiern können.“

Infos zum geplanten Public Viewing sollen im Laufe des Freitags bekannt gegeben werden. Im Gespräch ist das Desiger Outlet Center. Der VfL plant zudem dem Vernehmen nach einen Empfang für die Spielerinnen.

