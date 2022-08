Brand beim Phoenix Gymnasium Vorsfelde in Wolfsburg

Auf dem Schulhof des Phoenix Gymnasium Vorsfelde in Wolfsburg stand ein Bauwagen in Brand.

Aus bislang unbekannten Gründen ist ein ausrangierter Bauwagen am Donnerstagabend auf dem Gelände des Phoenix Gymnasiums Vorsfelde in Wolfsburg in der Carl-Grete-Straße in Flammen aufgegangen. Zwei aufmerksame Zeugen hatten gegen 20.53 Uhr Rauchentwicklung bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert, so die Polizei .

Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde war Minuten später am Ort und löschte die Flammen ab, heißt es. Der Schaden dürfe sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro belaufen. Inwieweit der ausrangierte Bauwagen für Schulzwecke noch nutzbar ist, werde derzeit geprüft. Die Polizei habe den Sachverhalt aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen oder Plätzen eingeleitet.

Gruppen von Jungen und Mädchen flüchten plötzlich von dem Schulhof des Phoenix Gymnasiums

Zeugen hatten den Ermittlern mitgeteilt, dass sich eine Mädchen- und eine Jungengruppe im Alter von 14 bis 16 Jahren zur Vorfallszeit auf dem Schulgelände aufgehalten haben, so die Polizei. Plötzlich seien alle Jugendlichen vom Schulgelände geflüchtet. Während die Mädchengruppe sich zunächst an der Bushaltestelle Im Eichholz aufhielt, waren die Jungen in unbekannte Richtung verschwunden.

Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und bittet die Jugendlichen, aber auch weitere Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich bei den Ermittlern zu melden. Zuständig ist die Polizeistation in Vorsfelde unter (05363) 809700.

Ein Bauwagen und angrenzende Büschen haben am Donnerstagabend auf dem Schulhof des Phoenix Gymnasiums Vorsfelde in Wolfsburg gebrannt. Damit sich das Feuer bei der Trockenheit nicht weiter ausbreitet, hat sich die Feuerwehr nach eigenen Angaben zunächst auf das Feuer im Buschwerk konzentriert.

Ein zweites Fahrzeug habe dann den Auftrag erhalten, die Brandbekämpfung des Bauwagen zu übernehmen. In diesem war Spielzeug gelagert. Zeitweise war auch ein Trupp unter Atemschutz im Einsatz, um auch alle Glutnester im Bauwagen abzulöschen.

Der Einsatz habe mit Nachbereitung etwa 3 Stunden gedauert. Die Polizei Vorsfelde war ebenfalls vor Ort und hat bereits während der Löscharbeiten die ersten Zeugenbefragungen durchgeführt, heißt es weiter.

