Wilde Verfolgungsjagd in Wolfsburg – Polizei jagt Roller

Am Donnerstagnachmittag haben Rollerfahrer in Wolfsburg Fußgänger gefährdet und liefern sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Gegen 17 Uhr hat die Polizei in der Schulenburgallee, in Höhe eines Einkaufsmarktes, ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad bemerkt. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer trugen keinen Schutzhelm und fuhren mit hoher Geschwindigkeit auf dem dortigen Fußweg, berichtet die Polizei.

Passanten, die sich auf dem Fußweg befanden, wurden im Slalom umfahren oder sprangen zur Seite, um nicht von dem Zweirad erfasst zu werden, heißt es weiter. Die Polizeikommissare entschlossen sich laut Meldung dem Treiben ein Ende zu setzen und konnten den Motorroller in Höhe der Hubertusstraße stoppen.

Die Jugendlichen verursachen einen Schaden von 1000 Euro am Streifenwagen der Polizei Wolfsburg

Nach dem die Beamten den Streifenwagen verlassen und sich als Polizeibeamte zu erkennen gegeben haben, sprang der Sozius vom Fahrzeug und flüchtete in Richtung Bartenslebenring, so die Polizei. Er sei nach kurzer Verfolgung durch einen Polizeibeamten gestellt werden können.

Bei seiner Durchsuchung wurde laut Meldung ein Einhandmesser gefunden, welches sichergestellt wurde. Der Fahrer des Kleinkraftrades konnte sich ebenfalls durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Dabei sei der Roller zunächst mit dem Streifenwagen kollidiert und habe dabei einen Polizeibeamten zu Boden gerissen. Er habe sich dabei eine leichte Verletzungen zugezogen, sei aber weiterhin dienstfähig. Am Funkstreifenwagen sei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden.

Beide Täter kommen aus Wolfsburg

Da der junge Mann keinerlei Ausweisdokumente bei sich führte, sei er mit zur Dienststelle genommen worden. Dort sei herausgekommen, dass es sich um eine 17 Jahre alten Jugendlichen aus Wolfsburg handelt. Polizeibeamte entdecken gegen 17.20 Uhr den flüchtigen Fahrer in der Werderstraße. Als dieser die Polizei bemerkte flüchtete er erneut und bog mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts auf die Schulenburgallee ab, heißt es weiter. Dabei habe er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seinen Motorroller verloren, prallte gegen einen Bordstein und kam zu Fall.

Bei dem Sturz sei der Fahrer unverletzt geblieben und habe sein Heil erneut in der Flucht gesucht. Hier sei er von Polizeibeamten jedoch gestoppt werden können. Der 18 Jahre alten Mann aus Wolfsburg, habe keine Fahrerlaubnis vorweisen können. Auf die beiden jungen Männer werden in der nächsten Zeit diverse Ordungswidrigkeiten- und Strafverfahren zukommen.

Autodiebe stehlen Katalysatoren in Wolfsburg

Zwischen Dienstagnachmittag 16 Uhr und Donnerstagabend 19.15 Uhr montierten Unbekannte von einem Mitsubishi Carisma den Katalysator ab und entwendeten diesen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Straße Mühlengraben in Wolfsburg.

In der Rabenbergstraße waren möglicherweise dieselben Täter am Werk und entwendeten zwischen Mittwochvormittag 11Uhr und Donnerstagmorgen 9 Uhr von einem VW Polo den Katalysator. Zusammen entstand ein Schaden von 800 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zu den beiden Diebstählen geben können sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße zu melden unter (05361) 46460.

