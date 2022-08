Kleinere Störung: Vodafone-Kunden in Wolfsburg ohne Internet

Wolfsburg. Im Wolfsburger Stadtteil Hohnstein sind ein paar Haushalte momentan ohne Internet. Anbieter Vodafone arbeitet bereits an einer Lösung.

Seit Donnerstagabend stehen Vodafone-Kunden in einem Teil des Wolfsburger Stadtteils Hohenstein ohne Internet da. Betroffen von der lokalen Störung sind laut Betreiber acht Haushalte

Gerade in Zeiten von Homeoffice ist das besonders nervig: Seit Donnerstagabend stehen Vodafone-Kunden in einem Teil des Wolfsburger Stadtteils Hohenstein ohne Internet da. Betroffen von der kleineren, lokalen Störung sind laut Netzbetreiber acht Haushalte.

„Wir bitten die betroffenen Kunden noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten“, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Internet-Störung: Techniker sind im Einsatz

Demnach sei das Problem am Donnerstag gegen 20 Uhr aufgetreten – die Störung ist bereits lokalisiert. Grund ist ein Defekt an einem Netzelement. „Techniker sind bereits mit dem Austausch beschäftigt. Wir sind zuversichtlich, dass das Problem zeitnah behoben ist“, so der Unternehmenssprecher.

Betroffen von der Störung im Stadtteil Hohenstein ist ausschließlich das Internet, Fernsehen und Telefonie funktionieren laut Unternehmensangaben.

red

