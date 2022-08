Hehlingen. Personalausfälle wegen Corona treffen jetzt den Wasserpark in Hehlingen. Am Samstag und Sonntag bleibt die beliebte Attraktion zu.

Baden in Wolfsburg Personalausfall: Wasserpark Hehlingen am Wochenende geschlossen

Eigentlich sollte die Badesaison in diesem Sommer möglichst ohne die Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre verlaufen. Allerdings sorgt Corona auch im Sommer 2022 für große Probleme, weil immer wieder Personal ausfällt – im Gesundheitswesen, aber eben auch beispielsweise in den Freibädern. Erst vor einigen Tagen musste das Freibad Almke wegen Personalmangels einen Tag schließen.

Bisher sei die Saison in den städtischen Freibädern und im Wasserpark Hehlingen, trotz der engen personellen Situation, nach Plan verlaufen und plötzliche Personalausfälle konnten aufgefangen werden – auch dank des Engagements von Rettungsschwimmern, die unterstützend einsprangen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg hervor.

Wasserpark bleibt am Wochenende geschlossen

Jetzt hat es allerdings den Wasserpark in Hehlingen erwischt, sodass dieser aufgrund von Personalausfällen am Samstag, 30. Juli, und Sonntag, 31. Juli, nicht geöffnet werden kann. „Die Bäderbetriebe bedauern das sehr, aber alle Bemühungen, kurzfristig personellen Ersatz zu finden, sind leider erfolglos geblieben. Die Stadt geht aktuell fest davon aus, mit dem Wasserpark Hehlingen in der kommenden Woche wieder an den Start gehen zu können“, erklärt Stadträtin Monika Müller.

