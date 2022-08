Alkoholisierter Autofahrer sorgt für Chaos-Tour in Wolfsburg

Auf der Grauhorststraße in Wolfsburg ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen.

Mächtig gescheppert hat es am Samstagabend auf der Grauhorststraße in Wolfsburg. Ein Anwohner wurde gegen 22.40 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als er nach draußen ging, um nach der Ursache zu forschen, bemerkte er eine Person neben mehreren stark beschädigten Fahrzeugen und alarmierte die Polizei. Als diese vor Ort war, stellte sie fest, dass ein 50 Jahre alter Autofahrer mit seinem Renault Traffic die Grauhorststraße aus Richtung Breslauer Straße in Richtung Königsberger Straße gefahren war. Hier verlor er die Kontrolle über seinen Renault, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem dort geparkten VW Up, so die Mitteilung. Der VW Up wurde etwa 1,5 Meter nach vorne geschoben, bis er an einem Bordstein zum Stehen kam. Danach kollidierte der Renault mit einem davor auf dem Seitenstreifen geparkten Dacia Sandero. Diesen schob der Renault noch drei Meter weiter, bis beide Fahrzeuge an einer Laterne zum Stehen kamen.

Bei den Ermittlungen durch die Polizei stellten die Beamten bei dem Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Daraufhin wurde ihm im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Alle Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich dabei auf gut 62.000 Euro belaufen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Einbruch in Schnellrestaurant – Täter erbeuten Bargeld

Unbekannte sind zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, in ein Restaurant am Brandenburger Platz eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Wechselgeld und eine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt, schreibt die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Beamten gelangten die Täter ungehindert an das Schnellrestaurant. Hier öffneten sie gewaltsam die Glasschiebetür und konnten somit das Innere des Gastronomiebetriebes betreten.

Hier griffen sie in die Ladenkasse, stahlen das Wechselgeld und bemächtigten sich einer Geldkassette, deren Inhalt derzeit ermittelt wird. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Beamten hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

Unbekannte stehlen Audi – 30.000 Euro Schaden

Ein silberner Audi Q3 wurde im Laufe des Freitags in der Bebelstraße entwendet. Das fünf Jahre alte Fahrzeug stand zwischen 11.30 und 16.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkstreifen vor einem Wohnhaus in Höhe der Einmündung zur Straße Rathenauplan. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des silbernen Audi geben können, werden gebeten sich auf der Polizeiwache in Wolfsburg zu melden, (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de