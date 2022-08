Talentcampus Wolfsburg vermittelt Kindern Zugang zu Kultur

Wolfsburg. Etwa 30 Kinder und Jugendliche haben am Talentcampus der Volkshochschule Wolfsburg teilgenommen. Angeboten wurden zwei Projekte.

Kunst, Kultur und Bewegung: All das bot der Talentcampus der Volkshochschule (VHS) Wolfsburg für Kinder und Jugendliche. So standen laut Mitteilung unter anderem ein Besuch in der VfL-Arena, des Phaenos und des Kunstmuseums sowie beim VfL-Wölfe-Training auf dem Ferienplan. Teilgenommen hätten etwa 30 Mädchen und Jungen.

Kooperationspartner sind dabei

Gemeinsam mit dem Medienzentrum, dem Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks Wolfsburg (JMD), dem Mütterzentrum und dem SV Jembke wurden zwei Projekte im Rahmen der Veranstaltung angeboten: „Fußball trifft Kultur“ und „Topf, Pfanne und Kamera“. Die Kinder, die zum Teil aus Afghanistan, dem Irak, Indien oder der Ukraine stammen, haben im ersten Projekt mit Hilfe von I-Pads Stop-Motion-Filme über Fußball erstellt. „Die Kombination aus Fußballtraining, Sprachförderung und kulturellen Aktivitäten verbessert das soziale und kommunikative Verhalten der Kinder, stärkt ihre Motivation zum Lernen und weckt ihr Interesse für kulturelle Themen“, so die VHS-Projektleiterin Natali Alwarski. Etwas ganz Besonderes seien das Treffen der Profis des VfL Wolfsburg, der Ausflug in die VfL-Arena und in die Fußball-Welt gewesen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Auch in den Ferien macht Wolfsburgs Kindern das Lernen Spaß

Dass Essen und Kochen Menschen verbindet, ist bekannt. Aber auch für die Sprachförderung sei es ein wirksames Instrument, um den Wortschatz zu erweitern oder zu festigen, Rezepte auszutauschen und multikulturelle Landeskunde zu vermitteln. „Parallel dazu erfuhren die Kinder Tischmanieren und andere Benimmregeln auf spielerische Weise“, beschreibt es die Projektleiterin. „Nach getaner Arbeit aßen die jungen Köche und Köchinnen am gemeinsam gedeckten Tisch, planten das Menü für die kommende Kochveranstaltung und räumten Tisch und Küche auf.“

Kinder erstellten eigenes Kochbuch

Zum Schluss sammelten die Kinder ihre Rezepte zusammen und erstellten ihr eigenes Kochbuch. Für den Abschlusstag trafen sich die Mädchen und Jungen mit ihren Betreuern zum internationalen Büfett. Der mittlerweile beliebte Talentcampus vermittele Kindern einen Zugang zu Kunst und Kultur, heißt es weiter. Die jungen Teilnehmer würden kreativ und entwickelten eigene Kunstwerke. So entdeckten die Jüngsten verborgene Talente und Interessen. Das ermutige sie, neue Perspektiven zu entwickeln.

Auch im nächsten Jahr solle es wieder einen Talentcampus in Wolfsburg geben. Wer Interesse hat, dabeizusein, kann sich bei der VHS-Projektleiterin Natali Alwarski (natali.alwarski@vhs-wolfsburg.de) bereits melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de