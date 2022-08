Aus Alt mach’ Neu: Wie eine Wolfsburgerin ihren Wohnwagen umbaut

Kein Wasserschaden – das war die oberste Priorität für den Kauf eines gebrauchten Wohnwagens. Lange haben wir gesucht, jetzt sind wir fündig geworden. Und wenn Sie jetzt denken: Ach, noch so welche, die in Coronazeiten auf die eigenen mobilen vier Wände auf Rädern umsteigen. Falsch gedacht.

Ich bin quasi im Wohnwagen aufgewachsen: Jede Ferienzeit habe ich mit Eltern und Bruder in unserem rollenden Heim an einem See in Österreich verbracht. Doch zu Zeiten mit eigenem Kind und Kegel fand ich Ferienhäuser mit all’ ihrem Luxus wie Spül- und Waschmaschine, großem Bad und eigenem Kinderzimmer bequemer.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wohnwagen-Umbau: Günstig geschossen und durch Zufall rangekommen

Nun ist der Nachwuchs flügge und da braucht’s eine neue Beschäftigung. Nach kurzem Hin und Her sollte es dann ein Caravan Makeover sein. Sehr günstig geschossen – für gerade einmal 2000 Euro – haben wir unseren Beduin L von Dethleffs, Erstzulassung Mai 1990, mit einer Länge von 5,92 Metern und einer Breite von 2,10 Metern, eher durch einen Zufall bekommen.

Das ältere Ehepaar, beide über 80, hat uns sein Schmuckstück dafür so überlassen wie wir es angeschaut haben: Am Rand des dreiflammigen Gaskochers klebten noch die Nudelreste der letzten Mahlzeit, die sie nach eigenem Bekunden vor fünf Jahren zubereitet hatten.

Die alte Kocher-Spülen-Kombination aus Edelstahl soll erneuert werden. Hier klebten noch die Nudelreste der Vorgänger neben dem Kochfeld. Foto: LARS LANDMANN / regios24

In einem so genannten Alibert-Spiegelschrank in der kleinen Nasszelle fanden sich abgelaufene Sonnenmilch, eingetrocknete Creme, Wattestäbchen, verrostete Nagelfeilen und abgenutzte Zahnbürsten. In den rot-braunen Gardinen hing der Staub von Jahrzehnten, die Rollos mit den Fliegengittern klemmten und die Polster rochen muffig. Alles muss raus, lautete die Devise.

Gardinenschienen wurden rausgerissen – samt eingehakter Ösen

Und so bestellten wir Sperrmüll und rissen – in der Hand den Schraubenzieher, um mit dessen Hilfe mit der ausgestreckten Hand über dem Kopf die Heftklammern rauszureißen – Gardinenschienen samt eingehakter Ösen herunter.

Wir hoben vier Paar Puschen, drei Paar Gartenclogs, diverse Badelatschen und Turnschuhe aus den Tiefen der Stauräume hervor. Sammelten abgeschrammeltes Campinggeschirr, Töpfe mit Angebranntem und Pfannen randvoll mit ranzigem Öl, Plastikbecher, Schnüre, Plastikwannen und -kanister, ein Zweierpack blau-grün-weiß-gestreifte Badehosen, drei Regenschirme, verblichene T-Shirts und Bettlaken mit Stockflecken ein. Auch die Matratzen flogen im hohen Bogen aus der Eingangstür. Sogar eine Geldkassette, die fest mit einer Kontermutter auf dem Boden verschraubt war, entfernten wir – wenn auch erst im kraftvollen dritten Anlauf. Alles wanderte in die graue Tonne. Oder kam, wenn es sich um Plastik handelte, in den gelben Sack.

Alles muss raus – lautete die Devise. Und so wurden säckeweise Gartenclogs, Regenschirme und defekte Elektro-Klein-Geräte weggeworfen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Damit brachten wir Tage zu, zwischendurch mussten immer wieder die Akku-Geräte aufgeladen und der Müll abgefahren werden. Und wie es jedem gut ausgestatteten Heimwerker ergeht: Das wirklich wichtigste Werkzeug fehlte – also kauften wir einen elektrischen Schraubendreher in Miniaturformat, um auch die Schrauben in den hinterletzten Ecken lösen zu können. Wir ließen quasi kein Brett auf dem anderen: Schraubten Haken, Handtuchhalter und Wäschestangen von den Wänden, lösten Magnetverschlüsse von den Schrankklappen, zerlegten Schubladen in ihre Einzelteile und nahmen Regale auseinander.

Polster werden gereinigt und dann auch neu bezogen

Doch alles, was raus muss, muss ja auch irgendwie wieder rein – aber eben modern, schick und auf dem neuesten Stand der Technik. Und da bei uns Gewaltenteilung herrscht, kümmert sich seitdem der Ehemann um Solarpanele, um eine passende Lithiumbatterie, die Warm-Wassertherme mit dazugehörigem 75-Liter-Wassertank und eine neue Anti-Schlinger-Kupplung. Ich habe die Polster zum Reinigen und Neubeziehen in die Polsterei an der Friedrich-Ebert-Straße gebracht und mich stundenlang im Internet getummelt.

Lesen Sie auch: Luxuriöses Campen- Wolfsburgerin gründet Online-Shop „Wildnest“

Im Internet wimmelt es von Tipps zum Selbermachen

Hier wimmelt es nur so vor Tipps, guten Ratschlägen und Videos zu sämtlichen nur erdenklichen Themen rund ums Selbermachen. Am dankbarsten bin ich für die Empfehlung für speziellen 2K-Lack, der auch im professionellen Möbelbau eingesetzt wird. Nix mit vorher alle Möbelteile abschleifen, sondern einfach Farbe auftragen – und fertig!

Denn jetzt, wo nur noch das nackte Gerippe steht, fängt die Arbeit erst richtig an: Alles soll in den Farben Weiß und Grau gestrichen werden. Andere haben dafür eine Woche benötigt – wir wollen es in weniger Tagen schaffen

Fortsetzung folgt

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de