Neun Bands spielen beim Honky-Tonk-Festival in Wolfsburg

Wolfsburg. Honky Tonk macht Wolfsburgs Innenstadt Mitte September zur Konzertmeile. Diese Kneipen sind dabei, diese Bands spielen – und so kommen Sie an Tickets.

Neun Kneipen beteiligen sich dieses Jahr beim Honky-Tonk-Festival in Wolfsburg – mit dabei auch das Superleggera in der Porschestraße.

Die Instrumente sind gestimmt, die Locations sind vorbereitet: Am Samstag, 17. September, findet nach zweijähriger Corona-Pause in der Wolfsburger Innenstadt wieder das Honky-Tonk-Festival statt. Mit einem einzigen Eintrittsbändchen können Besucherinnen und Besucher den Musikabend in Wolfsburgs Kneipen miterleben.

Die Festivalmacher kündigen ein buntes Line-up an: In der Café & Bar Celona in der Porschestraße hauen die Dead Rock Pilots in die Saiten – mit einem Mix der besten Rock-Klassiker und aktueller Rock-Hits. Auf Sounds von den Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters über Metallica bis hin zu Die Ärzte dürfen sich Musikfans laut Ankündigung freuen.

Eine Funk’n’Blues’n’Soul-Party wird im „Taparazzi“ erwartet, erstmals als Lokalität beim Honky Tonk dabei: Thomas Klein, Jimmy Klimsop und Daniel Hambuch – das sind die GalaPunks. „Sie haben bereits mit Musikgrößen wie Anastacia, Fanta 4, Sasha, Lionel Richie, Joe Cocker gespielt und werden immer wieder von den ganz Großen des Music-Biz angefragt“, heißt es in der Ankündigung.

In der Altdeutschen Bierstube sind die Funkrocker der Living Peppers zu Gast. Sie präsentieren die große Bandbreite einer bemerkenswerten Band, der Red Hot Chili Peppers. Mehr Infos zum Festival auf www.honky-tonk.de.

Honky Tonk in Wolfsburg: Vorverkauf startet Mitte August

Der Vorverkauf für das Honky-Tonk-Festival startet am 22. August. Karten sind für 16 EUR sowohl in der Tourist-Information im Wolfsburg Store, Willy-Brandt-Platz 4 am Hauptbahnhof, sowie im Service-Center unserer Zeitung in der Porschestraße erhältlich. Auch alle beteiligten Lokale verkaufen Tickets. Online-Tickets gibt es außerdem auf www.honky-tonk.de zum Herunterladen. Early-Bird-Tickets sind noch 20. August für 14 Euro in der Tourist-Information erhältlich.

Musikfestival in der Innenstadt: Alle Bands und Bühnen

Neun Kneipen sind beim Honky-Tonk-Festival im September im Wolfsburg dabei:

Alt-Berlin, Kaufhof 2, 21-1 Uhr: Just Brill unplugged (Rock’n’Roll bis Soul)

Altdeutsche Bierstube, Goethestraße 54, 21-1 Uhr: Living Peppers (Red Hot Chili Peppers-Tribute)

Cafe & Bar Celona, Porschestr. 32, 21-1 Uhr: Dead Rock Pilots (Power-Rock von Metallica bis Die Ärzte)

K four Club & Lounge, Kaufhof 4, 21-1 Uhr: N’ Salsa Latin Band (Salsa)

Salù, Kaufhof 14, 21-1 Uhr: Tali & the Tacks (Janis Joplin bis AC/DC)

Sausalitos, Porschestraße 32, 21-1 Uhr: Plant Based (Reggae)

Superleggera, Porschestraße 47, 21-1 Uhr: Price & Franklin (Rock, Pop, Funk, Soul bis Electro)

Taparazzi, Am Hasselbach 1, 21-1 Uhr: GalaPunks (Funk’n’Blues’n’Soul-Party)

The Other Place, Kaufhof 1, 21-1 Uhr: MadDoxxx (Mix aus Rock und Charts der 80er) red

