Wolfsburg. Seit Montag läuft die Baustelle zur Fahrbahnsanierung auf der Hauptverkehrsstraße. Je Richtung ist nur eine Spur frei. Was Autofahrer wissen müssen.

Auf der Braunschweiger Straße hat das Abfräsen des Asphalts begonnen. Aus Richtung Innenstadt kommend ist kein Linksabbiegen in den Burgwall (links) möglich.

Straßenbauarbeiten Braunschweiger Straße in Wolfsburg: Asphalt landet im Schredder

Kaum gefräst, schon geschreddert: Der abgefahrene Asphalt auf der Braunschweiger Straße taugt nichts mehr und wird daher zwischen den Straßen Burgwall und Am Rotheberg ausgetauscht. Seit Montagmorgen laufen die Bauarbeiten. Daher ist auf dem betroffenen Abschnitt je Fahrtrichtung nur eine Spur frei, und je nach Fahrtziel geht’s in den nächsten Wochen nicht ohne Umleitung.

Wer in die Innenstadt fahren will, wird in Höhe Rabenberg kurz vor dem Abzweig zum Burgwall auf der linken Fahrspur nach links auf die Gegenfahrbahn geführt. Die Einfahrt zum Rabenberg über den Burgwall ist frei.

In Fahrtrichtung Innenstadt kann auf der Braunschweiger Straße derzeit nicht nach links zum Theater abgebogen werden (links). Foto: LARS LANDMANN / regios24

Kein Linksabbiegen zum Klinikum am Klieversberg für Verkehr stadteinwärts

Ein Stück weiter ist das Linksabbiegen in die Röntgenstraße in Richtung Klinikum allerdings nicht möglich. Und noch ein Stück weiter ist das Rechtsabbiegen zum Köhlerberg nicht möglich, die Einfahrt in die Straße Am Rotheberg ist gesperrt; auch das Linksabbiegen zum Theater wird dort unterbunden. Dafür wird dort der Verkehr wieder auf die Fahrbahnen gen Innenstadt verschwenkt, dort geht’s dann wieder zweispurig weiter.

Wer aus der Innenstadt kommt, muss sich bis zum Rabenberg mit der rechten Fahrspur begnügen. Das Linksabbiegen Am Rotheberg ist derzeit nicht möglich, dafür kann ganz normal nach rechts in die Röntgenstraße abgebogen werden. Der Rabenberg wiederum ist für Linksabbieger am Burgwall gesperrt. Sie müssen bis zur Detmeroder Brücke fahren, dort über die Ab- und Auffahrt wenden und können aus Richtung Südwesten kommend dann beide Einfahrten zum Rabenberg nutzen.

Eine große Umleitung führt über die Laagbergstraße

Etwas umständlicher ist die Umleitung für alle, die im Baustellenbereich nicht in die oder von der Röntgenstraße auf die Braunschweiger Straße abbiegen können: Der Verkehr wird über die Heinrich-Heine-Straße, die Laagbergstraße und den Hochring sowie andersherum umgeleitet.

Die Bauarbeiten samt Sperrung sollen am Freitag, 19. August, beendet sein. Am Samstag, 27. August, sollen dann sämtliche Straßenarbeiten abgeschlossen und alle Provisorien an der Baustelle auf der Braunschweiger Straße zurückgebaut sein. Übrigens: Der geschredderte Asphalt wird aufbereitet und wiederverwendet. Die Baukosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf insgesamt rund 250.000 Euro.

Wolfsburger Polizei registrierte am ersten Tag keine größeren Behinderungen

Größere Behinderungen gab es am ersten Tag der Bauarbeiten offenbar nicht. „Wir hatten keine Vorkommnisse bezüglich der Baustelle“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge auf Anfrage. Die Verkehrslage rund um die Baustelle sei entspannt, was sicher auch den Werksferien geschuldet sei. „Die Leute müssen eben nur gewisse Umleitungen in Kauf nehmen.“

In einer Woche dürfte sich die Situation auf der Braunschweiger Straße schon etwas anders gestalten: Dann ist der VW-Werksurlaub vorbei, dann herrscht gerade zu den Stoßzeiten wieder deutlich mehr Verkehr auf den Straßen.

