Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg setzt auf Digitalisierung

21 junge Menschen starteten im August in einen neuen Lebensabschnitt bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Egal, ob die Ausbildung für Bankkaufleute, das duale Studium oder, als Premiere in diesem Jahr, der Kaufmann für Digitalisierungsmanagement: Das breitgefächerte Spektrum an Möglichkeiten für den Berufseinstieg spreche für sich, teilt die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mit.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erweitertes Ausbildungsangebot

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden, unser bewährtes Ausbildungsangebot zu erweitern. Digitalisierung betrifft uns alle – nicht nur Kundinnen und Kunden, sondern eben auch unsere internen Prozesse und Strukturen. Ich bin überzeugt, dass wir durch das Einbinden des neuen Ausbildungsberufes viele Herausforderungen angehen und Potenziale erkennen werden“, sagt Dr. Bernd Schmid, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Die ersten Tage standen sowohl für die jungen Menschen, als auch für die Ausbilder Diana Ciesla und Sönke Brockmann ganz im Zeichen des Kennenlernens: „Es ist bereits liebgewonnene Tradition, dass wir unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in den ersten Tagen auf Gut Sunder bei Meißendorf einladen. Gemeinsam verbringen wir dort viel Zeit miteinander, lernen uns kennen und geben unseren Auszubildenden den ersten kleinen Werkzeugkasten für die kommenden Aufgaben an die Hand“, so Diana Ciesla.

Nach den Einführungstagen geht es für die neuen Kolleginnen und Kollegen nun direkt in die Filialen sowie die Stabs- und Marktfolgebereiche, wo dann neben dem Kontakt zu Kundinnen und Kunden die internen Abläufe im Mittelpunkt stehen werden, heißt es in der Mitteilung der Sparkasse.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de