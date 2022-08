Olympiafeeling in der Autostadt in Wolfsburg: Im Rahmen der „Neuauflage“ der Olympia-Rallye von 1972 war der Themenpark am 8. August Zielort der ersten Etappe – insgesamt 197 Fahrzeuge machten am Nachmittag auf dem Weg von Kiel nach München Station. Mit Walter Röhrl und „Jochi“ Kleint waren auch zwei echte Legenden ihres Sports dabei – in „Benzingesprächen“ berichteten sie von ihren Eindrücken und luden Fans zu einer Autogrammstunde ein.