Impfangebot im Impfbus in Wolfsburg wird verlängert

Aufgrund der guten Resonanz auf das Impfangebot im Impfbus des Gesundheitsamtes Wolfsburg wird diese Aktion laut einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg um eine Woche verlängert.

Verimpft werden weiterhin die beiden MRNA-Impfstoffe Comirnaty von der Firma Biontech und Spikevax von der Firma Moderna.

Eine Terminvereinbarung ist vorher nicht notwendig, kurze Wartezeiten sollten allerdings einkalkuliert werden. Zur Impfung sind nach Angaben der Stadt lediglich der Personalausweis, und wenn vorhanden, der Impfpass notwendig. Alle benötigen Unterlagen können vor Ort ausgefüllt werden und für Fragen zur Impfung stehen Ärzte vor Ort zur Verfügung.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hier steht der Impfbus

Standorte des Impfbusses in der Kalenderwoche 33/22: Montag, 15. August, Dunantplatz, 10 bis 16 Uhr; Dienstag, 16. August, Lidl- Parkplatz Vorsfelde, 10 bis 16 Uhr; Mittwoch, 17. August, Real-Parkplatz Nordsteimke, 10 bis 16 Uhr; Donnerstag, 19. August, Lidl-Parkplatz Fallersleben, 10 bis 16 Uhr.

Impfstoffe im Impfzentrum

Ab Montag, 15. August, ist auch das Impfzentrum im Congress-Park wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind so gestaltet, dass Termine sowohl über das Impfportal des Landes Niedersachsen gebucht werden können als auch eine Impfung ohne Terminvereinbarung möglich ist. Von montags bis freitags werden die MRNA-Impfstoffe von den Firmen Biontech und Moderna verimpft, am Mittwoch umfasst das Impfangebot auch Impfungen von Kindern ab 5 Jahre (ab 13 Uhr) und den Impfstoff Nuvaxovid von der Firma Novavax.

Lesen Sie auch:

So hat das Impfzentrum geöffnet

Öffnungszeiten Impfzentrum, Congress-Park, Heinrich-Heine-Straße: montags von 12 bis 19 Uhr; dienstags von 8 bis 15 Uhr; mittwochs von 12 bis 19 Uhr; donnerstags von 8 bis 15 Uhr; freitags von

12 bis 19 Uhr.

Impfungen in den Ortsteilen

Weiterhin werden auch niederschwellige Impfangebote in den Ortsteilen in der nächsten Woche angeboten. Hier werden MRNA-Impfstoffe Comirnaty von Biontech und Spikevax von Moderna verimpft. Eine Terminbuchung ist in den Ortsteilen nicht notwendig.

Geimpft wird in der KW 33/22: Montag, 15. August, 10 bis 16 Uhr, Ehmen, Kirchengemeinde, Am Küsterberg 7; Dienstag, 16. August, 10 bis 16 Uhr, Schwefelbad Fallersleben, Am Schwefelbad 12; Mittwoch, 17. August, 10 bis 16 Uhr, Kästorf, Mehrzweckhalle, Am Wiesengrund 21; Donnerstag, 18. August, 9 bis 15 Uhr, Westhagen, KiFaz am Ring, Stralsunder Ring 45A.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de