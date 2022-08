Wolfsburg. Atze Schröder, Mirja Boes und weitere Hochkaräter der Comedy-Szene treten am Wochenende beim Sommerlachen in der Autostadt auf. Es gibt noch Tickets.

Freizeit in Wolfsburg Atze Schröder und Co.: Das ist am Wochenende in der Autostadt los

Das Sommerfestival „Sommerlachen“ in der Autostadt Wolfsburg geht bereits in die fünfte Woche: Ingo Oschmann kommt am Samstagnachmittag, 13. August, in die VW-Stadt und ist überzeugt, dass es „Mit Abstand: Mein bestes Programm“ ist.

Am Samstagabend um 20 Uhr heißt es dann: „Heute Hü und morgen auch!“ Mirja Boes tritt auf der Panoramabühne auf. Am Sonntag, können sich zum Abschluss der fünften „Sommerlachen“-Woche alle Besucherinnen und Besucher erst auf die Kabarettvorführung von Django Asül freuen. Anschließend folgt der Auftritt des Quatsch Comedy Clubs mit Moderator Martin Sierp und den Comedians Thomas Kornmaier, Udo Wolff und C. Heiland.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sommerlachen: Atze Schröder tritt in der Autostadt Wolfsburg auf

Außerdem lässt sich Atze Schröder am Samstag bereits zum zweiten Mal im Rahmen des Sommerprogramms feiern: Um 18 Uhr auf der Lagunenbühne. Schröder gilt als Urgestein der deutschsprachigen Comedy-Szene und sorgt bereits seit 28 Jahren für ausverkaufte Shows. Das Geheimnis seines Erfolgs sieht der 56-Jährige vor allem in seinem Gespür für zeitgeistige Themen. Denn „mit der Show, mit der ich vor 20 Jahren vor Publikum gespielt habe, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr auftreten. Die damaligen Themen interessieren nicht mehr.“, so Atze Schröder.

Dass er als Comedy-Ikone grundsätzlich mit offenen Augen und Ohren durch die Welt spaziert, bewies er bereits mit seiner ersten Show im Rahmen des Sommerfestivals in der VW-Stadt. In guter Stand-Up-Comedy-Manier schmiss er kurzerhand sein geplantes Programm um und konzentrierte sich lieber auf die Zuschauerinnen und Zuschauer, die ihn mit ihren angezogenen Regenponchos zum Lachen brachten.

Denn eines ist für den 56-jährigen Comedian völlig klar: „Nach 28 Jahren auf der Bühne bereitet man nicht mehr so viel vor, sondern nimmt sich die Freiheit, auch mal links und rechts abzubiegen und schaut selber, wohin es einen hintreibt.“

Lesen Sie auch:

Es gibt noch Tickets für die Shows

Unter dem Motto „Sommerlachen“ präsentiert die Autostadt in Wolfsburg ihr diesjähriges Sommerprogramm mit einem der größten Kabarett- und Comedy-Festivals Europas. 50 Stars treten dabei auf. Alle Informationen zu den Shows und Tickets gibt es unter: www.autostadt.de/sommer.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de